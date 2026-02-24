Il testo e il significato di Magica Favola di Arisa a Sanremo 2026: la ricerca di leggerezza e protezione

Arisa, Sanremo 2026

Arisa torna al Festival di Sanremo 2026 a cinque anni dalla sua ultima esibizione in gara con la canzone "Magica favola". Una delle voci più importanti della musica italiana torna sul palco dell'Ariston dopo l'ultima partecipazione del 2021 (con "Potevi fare di più") e lo fa con un brano intimo, che segna una pace consapevole con il tempo che passa. Il brano è stato scritto dall'autrice, insieme a Giuseppe Anastasi: si tratta di un grande ritorno del duo autoriale che ha dato precedentemente fama alla cantante con brani come "Sincerità" e "La Notte". Insieme a loro c'è anche Marco Cantagalli (Galeffi). Mentre la musica è stata composta dai Mamakass, nome d'arte del duo composto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio.

Lo scorrere del tempo e la consapevolezza della ricerca della serenità sembrano illuminare il testo di Arisa che canta: "A trent'anni tutti mi dicevano che bella la tua voce, a quaranta voglio solamente ritrovare un po' di pace". Serenità che sembra tradursi in una ricerca di protezione primordiale che si figura "tra le braccia di mia madre". Ma anche nella ricerca del gioco, della fantasia, che anima non solo il titolo, ma anche uno dei segmenti finali del brano: "La bambina ritorna innocente, chiudi gli occhi amore o ti presto gli occhiali da sole, che per oggi la vita è una piccola magica favola.

Parlando ai microfoni di RaiPlay, la cantante ha spiegato il significato attorno alla canzone: "Una canzone che parla di una vita, è il racconto di una vita". Rispetto ai brani del passato, qui l'urgenza non è l'amore sofferto, ma la gratitudine verso il percorso fatto. "Mi ha fatto pensare che questa fosse la canzone giusta da portare a Sanremo perché sono arrivata in un momento in cui volevo fare un bilancio" ha raccontato l'artista, aggiungendo di aver sentito la necessità di condividere questa fase di maturità: "Volevo raccontare di questo bilancio alle persone che mi hanno sempre supportata, al pubblico, a tutti".