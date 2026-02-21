Arisa a Sanremo 2026: il ritorno da favorita con l’autore Giuseppe Anastasi

Arisa, Sanremo 2026

Arisa, nome d'arte di Rosalba Pippa, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Magica favola". Si tratta dell'ottava partecipazione al Festival di Sanremo per la cantante lucana, classe 1982 . Il suo esordio risale al 2009, quando trionfò tra le Nuove Proposte con il brano "Sincerità". L'anno successivo partecipa nella categoria Big con "Malamorenò", ma il successo arriva solo qualche anno più tardi, anticipato anche dal secondo posto finale nel 2012 con "La Notte". Nel 2014 infatti, vince il Festival di Sanremo con "Controvento", contenuta poi nel progetto "Se vedo te".

Ritornerà successivamente altre tre volte: nel 2016 con "Guardando il cielo" che si classificherà solo al 10° posto. Meglio invece aveva fatto "Mi sento bene" al Festival di Sanremo 2019. La sua ultima partecipazione arriva nell'edizione vinta dai Maneskin con "Zitti e buoni", al Festival di Sanremo 2021: si presenta alla kermesse con "Potevi fare di più" che si colloca in 10° posizione.

Nella sua carriera ha pubblicato 7 album in studio, tra cui "Amami" e "Se vedo te", ma anche l'ultimo "Ero romantica", in concomitanza con la sua ultima partecipazione sanremese. Durante la sua carriera ha anche partecipato come giudice per 3 edizioni, tra il 2011 e il 2016 di X Factor, mentre successivamente è stata una delle protagoniste di Amici tra il 2018 e il 2023. Ha vestito sia i panni di giudice, sia di professoressa di canto in 5 edizioni del programma.

Arisa sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettata dai microfoni di RaiPlay ha descritto così "Magica favola" che segna il ritorno con l'autore Giuseppe Anastasi: "Una canzone che parla di una vita, è il racconto di una vita. Mi ha fatto pensare che questa fosse la canzone giusta da portare a Sanremo perché sono arrivata in un momento in cui volevo fare un bilancio, volevo raccontare di questo bilancio alle persone che mi hanno sempre supportata, al pubblico, a tutti".