Il testo e il significato di Animali notturni di Malika Ayane a Sanremo 2026: il racconto di un amore che dura

Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo 2026 con “Animali notturni”, canzone sull’amore che dura, di chi si sceglie continuamente.
A cura di Redazione Spettacolo
Malika Ayane per Sanremo 2026
Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026 a cinque anni dalla sua ultima esibizione con la canzone "Animali notturni". Una delle voci più belle della musica italiana, torna sul palco dell'Ariston a cinque anni dall'ultima partecipazione e lo fa con una canzone uptempo, che gioca col funk e con un testo che non pesca negli amori finiti o quelli appena nati, ma in un sentimento più maturo. Scritta dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, "Animali notturni" è composta insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone, mentre la produzione è firmata da ITACA e FARAONE.

"Io e te, la strada è una giungla, puntiamo alla Luna come animali notturni" canta Malika Ayane, ma soprattutto versi come "Sai, potrei svegliarmi con te ogni mattina e guardare l'alba come se fosse la prima. Addormentiamoci davanti a un film, se vuoi dormire con me". Il racconto di un amore maturo, adulto che cerca di raccontarsi con alcuni luoghi comuni che diventano piccoli ganci a cui aggrapparsi. L'immagine del divano è quella di una coppia che cerca tenerezza nella quotidianità. Eppure non mancano momenti riconducibili a un primo innamoramento: "Ti giuro che non so più come dirtelo, ma appena tu te ne vai manca l'ossigeno".

Parlando con la stampa, la cantante ha spiegato bene la canzone: "Mi piace che in questo momento della vita mi venga voglia di raccontare l'amore di chi si sceglie continuamente, quindi la solidità dell'amore". Nell'ultimo Festival a cui ha partecipato, quello del 2021, Ayane racconta di aver voluto cantare un amore fugace, quello degli amanti. "In questo caso invece è proprio il riconoscere l'importanza e la fortuna clamorosa che c'è dietro l'impegno a coltivare, costruire, appunto scegliere, quindi non accontentarsi di una cosa che dura, ma volerla ogni volta glorificare perché è una cosa veramente importante" ha spiegato.

