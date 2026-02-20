Ermal Meta a Sanremo 2026 e il ritorno politico con “Stella Stellina”

Ermal Meta sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Stella stellina”: il successo nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” con Fabrizio Moro e la canzone “di resistenza” e “speranza”.

Ermal Meta, Sanremo 2026

Ermal Meta sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Stella stellina". Il cantautore di origine albanesi vanta un grande palmares al Festival di Sanremo, con 6 partecipazioni totali, di cui 4 nella categoria Big. In queste partecipazioni ha ottenuto 2 terzi posti, nel 2017 e nel 2021, e la vittoria nel 2018 con "Non mi avete fatto niente", in collaborazione con Fabrizio Moro.

Il suo percorso al Festival di Sanremo inizia nel 2010 come voce de La Fame di Camilla, la formazione indie-rock nella sezione Giovani. Arriverà anche una presenza, nel 2016, da solista: arriverà terzo tra le Nuove Proposte con "Odio le favole". L'anno della consacrazione è il 2017, quando conquista il terzo posto tra i Big e il Premio della Critica con "Vietato morire". L'anno successivo sarà la definitiva svolta, nel 2018 con Fabrizio Moro: insieme canteranno "Non mi avete fatto niente" che si aggiudica la statuetta d'oro, ma soprattutto la possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest, dove si classificano in quinta posizione.

Ritornerà poi nel 2021, con "Un milione di cose da dirti", che gli darà l'opportunità di aggiudicarsi il Premio Giancarlo Bigazzi per per la miglior composizione musicale e il terzo posto finale, dietro "Zitti e buoni" dei Maneskin e "Chiamami per nome" di Fedez e Francesca Michielin. Nella sua carriera ha pubblicato 5 album solisti, tra cui "Vietato Morire" e "Non abbiamo armi": il suo ultimo progetto, datato 2024, è "Buona Fortuna".

Ermal Meta sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così il brano "Stella stellina": "È una canzone di resistenza e speranza. Ho capito che era la canzone giusta per come mi avesse fatto sentire quando l'ho scritta, anche perché il palco di Sanremo rivela tutte le emozioni che sono legate a una canzone: soprattutto quando sono vere e brucianti".