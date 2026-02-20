Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: la consapevolezza di aver toccato il fondo ed esser pronti a risalire

Enrico Nigiotti sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Ogni volta che non so volare”: l’avventura ad Amici e X Factor e il Premio Lumezia nel 2020 con “Nonno Hollywood”.

Enrico Nigiotti, Sanremo 2026

Enrico Nigiotti sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ogni volta che non so volare". Si tratta della quarta partecipazione, la terza nella sezione Big per il cantautore livornese classe 1987. Il suo percorso artistico è segnato dalla partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Un'esperienza che lo ha visto protagonista, soprattutto nel momento in cui ha dovuto abbandonare il talent: l'auto-eliminazione a un passo dal Serale per cedere il posto alla ballerina Elena D'Amario, sua compagna all'epoca, permettendole di proseguire la gara.

Successivamente ha partecipato a X Factor nel 2017, dove arrivò anche in finale dove si classificò al terzo, la sua carriera ha trovato di nuovo linfa proprio sul palco dell'Ariston. Il debutto a Sanremo risale al 2015 tra le Nuove Proposte con "Qualcosa da decidere", mentre l'esordio da concorrente Big arriva nel 2019 con "Nonno Hollywood", brano dedicato al nonno scomparso che, pur arrivando decimo, vince il Premio Lunezia per il testo e ottiene il disco d'oro. L'anno successivo, nel 2020, torna in gara con "Baciami adesso", classificandosi al 19° posto. Nella sua carriera ha pubblicato 5 album in studio, tra cui "Nigio", che rappresenta l'evoluzione pop cantautoriale con "Notturna" e "Corso Garibaldi".

Enrico Nigiotti sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così "Ogni volta che non so volare": "È un flusso di coscienza che attraversa la vita: si sofferma su quei momenti in cui si tocca il fondo, che per me sono fondamentali perché si impara a risalire, anche grazie ai legami. Ho pensato che fosse la canzone giusta per Sanremo perché ci sono delle canzoni che, mentre le scrivi, non le riesci a collocare nel tempo, e quando succede questa cosa, è giusto portarle su un palco così importante".