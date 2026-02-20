Mara Sattei a Sanremo 2026: l’esordio da autrice e l’amore come elemento centrale

Mara Sattei sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Le cose che non sai di me”: l’esordio nel 2023 con “Duemilaminuti” e il rapporto con il fratello e produttore thasup.

Mara Sattei, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mara Sattei, nome d'arte di Sara Mattei, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Le cose che non sai di me". Si tratta della seconda partecipazione per la cantante romana classe 1995, con il suo esordio che risale al 2023 come concorrente nella sezione Big con il brano "Duemilaminuti", scritto per lei da Damiano David dei Måneskin. La canzone guadagnerà solo il 19° posto finale. Nella sua carriera ha collaborato anche con suo fratello, Davide Mattei, aka thasup con cui ha pubblicato anche un Ep dal titolo "Casa Gospel", ma anche "Spigoli" e "M12ano" nel disco di suo fratello "23 6451".

Dopo aver iniziato a caricare sul proprio profilo YouTube sue cover, il primo tentativo televisivo di Mara Sattei arriva nel 2012, con la partecipazione alle selezioni di X Factor. Sarà però Amici, nell'edizione 14, ad accendere i riflettori sulla cantante romana. Infatti, arriva anche alla fase Serale del programma, uscendo però alla seconda puntata. Nella sua carriera ha pubblicato 2 album: l'esordio nel 2022 con l'album "Universo", spinto dal successo di brani come "Spigoli" e la collaborazione in "La dolce vita", hit dell'estate 2022 con Fedez e Tananai. Negli scorsi giorni è stato pubblicato anche il suo nuovo album "Che me ne faccio del tempo", annunciato dai singoli "Sopra di me" e "Giorni tristi".

Mara Sattei, nome d'arte di Sara Mattei, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettata dai microfoni di RaiPlay, ha raccontato così "Le cose che non sai di me": "È nato completamente in studio. È una dedica d'amore alla mia storia: un brano molto dolce, sentito e racconta una parte di me molto importante. Mi presenta anche come cantautrice, perché nel mio primo Sanremo, sono venuta con un brano bellissimo scritto da Damiano (David) e oggi sono felice di essere qui con un brano che presenti la mia scrittura".