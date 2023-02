Chi è Mara Sattei, cantante in gara a Sanremo 2023 e sorella di The Supreme Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei ed ex concorrente di X Factor e Amici, partecipa tra i Big al festival di Sanremo 2023 con la canzone “Duemilaminuti”.

A cura di Redazione Spettacolo

Mara Sattei (ph Nicholas Fols e Siermond)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mara Sattei parteciperà tra i Big al prossimo Festival di Sanremo 2023 con Duemilaminuti, canzone scritta da Damiano David dei Maneskin. Sara Mattei, vero nome della cantante, è una cantante romana che ha raggiunto la popolarità prima con "Registrazioni" e il suo primo singolo ufficiale "Scusa", ma anche per le collaborazioni in "Tuttecose", "Spigoli" e "Dilemme", oltre a essere una delle tre cantanti de "La dolce vita", nuova canzone con Fedez e Tananai. La cantante, che ha partecipato come concorrente ad Amici 13 ed è salita sul palco di X Factor, come ospite, con il brano "Spigoli", è un nome noto del panorama, dove ha già un seguito e una fama, con qualche milione di views nel suo curriculum tra streaming e Youtube, sia con i pezzi a nome suo che con quelli in cui figura come feat. E non sono pochi gli artisti e le artiste che le hanno chiesto di partecipare, dalla belga Lous and the Yakuza, al progetto Bloody Vinyl, passando, ovviamente, per tha Supreme, fratello di Mara Sattei e uno dei producer più famosi e apprezzati del Paese. Nel gennaio 2022 ha esordito col suo primo album "Universo", prodotto interamente da tha Supreme, con feat di Giorgia, Carl Brave e Tedua e Gazzelle.

Chi è Mara Sattei, la carriera da Amici al successo de La dolce vita

Mara Sattei con Fedez e Tananai nella cover de La dolce vita

Mara Sattei ha cominciato postando cover sul suo canale Youtube, prima di partecipare ad Amici 13 (era il 2014) dove ha cominciato a farsi conoscere. Il primo singolo della cantante è uscito il 9 aprile 2021 ed è stato prodotto, appunto, da tha Supreme. Questa scelta ha prolungato un rapporto che va oltre la sfera familiare e continua anche in quella artistica, dopo le uscite della serie "Nuova Registrazione" a cui si aggiungono i feat in pezzi come “m12ano”, contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451”, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano doppio platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza e tha Supreme e “Spigoli” brano firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme. Ha dovuto aspettare un po' di tempo prima di pubblicare l'album d'esordio, "Universo" che è uscito nel gennaio 2022 ed è stato interamente prodotto da tha Supreme, che ha seguito anche la direzione artistica del progetto. Un ulteriore passo è quello che l'ha portata a duettare con Fedez e Tananai in "La dolce vita", singolo estivo del trio. La cantante sul suo profilo Instagram, dove conta circa 380 mila follower, ama condividere i suoi successi con tutti i fan.

Mara Sattei canta Duemilaminuti al Festival di Sanremo 2023

Per Mara Sattei è la prima volta tra i Big al festival di Sanremo dove gareggia con la canzone "Duemilaminuti" (Columbia Records/Sony Music Italy), come annunciò durante la diretta di Sanremo Giovani. La canzone ha destato ancora più curiosità perché porta la firma di Damiano David, cantante dei Maneskin, che ha scritto il brano appositamente per lei.

Mara Sattei e la musica, una passione condivisa con il fratello

La strada di Mara Sattei è legata alla musica fin dalla sua nascita, grazie soprattutto alla madre che cantava in un coro Gospel ed è stata fin da subito sua ispiratrice. In un'intervista a Vanity Fair, infatti, ha detto: "La passione per la musica ce l'ha trasmessa nostra madre. Ha cantato per anni in un gruppo gospel, io sono nata e cresciuta nella musica". E la musica è diventata affare di famiglia quando il fratello, Davide, in arte tha Supreme ha cominciato a creare sue produzioni e diventare uno dei nomi di riferimento della musica italiana, sia producendo per terzi che pubblicando il suo album "23 6451", uno degli album più ascoltati a cavallo tra 2019 e 2020. E proprio con tha Supreme ha mosso i primi passi ufficiali, dopo le "nuove registrazioni". Il primo singolo ufficiale, infatti, è stato "Scusa", prodotta dal fratello e in un'intervista a Fanpage.it spiegò: "È nata proprio così, ho scritto il brano, abbiamo parlato e io ho proprio pensato a questa idea del valzer, perché avevo in mente tutto l'immaginario del video e ovviamente lui, conoscendomi al 100%, ha colpito il segno".