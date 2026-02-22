Il testo e il significato di Le cose che non sai di me di Mara Sattei a Sanremo 2026: una dedica alla sua storia d’amore

Mara Sattei, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mara Sattei, nome d'arte di Sara Mattei, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Le cose che non sai di me". Si tratta della seconda partecipazione per la cantante romana classe 1995, con il suo esordio che risale al 2023 come concorrente nella sezione Big con il brano "Duemilaminuti", scritto per lei da Damiano David dei Måneskin. La canzone guadagnerà solo il 19° posto finale. Con "Le cose che non sai di me", Mara Sattei mostra anche il suo lato autoriale, mentre la produzionew è affidata al fratello Davide Mattei, nome d'arte di thasup, Alessandro Donadei, suo marito, ed Enrico Brun.

Sarebbe possibile rilevare nei primi passaggi di "Le cose che non sai di me" una citazione a "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, quando canta: "Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate e Trastevere". Per la cantante diventa l'occasione giusta per elencare alcuni attimi della quotidianità della sua storia d'amore, che compare tra i produttori musicali del brano: Alessandro Donadei. La loro relazione riesce a "guarire il disordine", ma soprattutto a riconoscersi nei momenti di paura.

Tra i momenti di leggerezza della canzone c'è sicuramente la seconda strofa, in cui Sattei canta: "Sopra il tetto guardo quella gente che si abbraccia e ride e sembra semplice", ma anche "Io vorrei solo parlarti d'amore, nel silenzio di ciò che non dico, mentre mi perdo nel tuo sorriso".

Parlando ai microfoni di RaiPlay, l'artista ha raccontato la genesi del pezzo: "È nato completamente in studio. È una dedica d'amore alla mia storia: un brano molto dolce, sentito e racconta una parte di me molto importante. Mi presenta anche come cantautrice, perché nel mio primo Sanremo, sono venuta con un brano bellissimo scritto da Damiano (David) e oggi sono felice di essere qui con un brano che presenti la mia scrittura".