Luché a Sanremo 2026: l’icona del rap italiano tra i favoriti del Festival

Luche, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luché, nome d'arte di Luca Imprudente, sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Labirinto". Si tratta della prima partecipazione in gara, ma non l'esordio sul palco dell'Ariston: infatti, era stato uno degli ospiti a Sanrem0 2024 di Geolier nel medley "Le strade" insieme a Gigi D'Alessio e Guè. Luché è anche uno degli artisti con più ascoltatori mensili su Spotify con oltre 3,1 milioni, anche davanti a Fedez con 2,34 milioni e Tommaso Paradiso con 2 milioni.

Tra le star del rap italiano, Luchè affronta per la prima volta il palco del Festival di Sanremo dopo aver chiuso alcuni cerchi della sua carriera. Dopo i primi due album con Ntò, con cui forma i Co'Sang, i due hanno pubblicato il terzo capitolo della serie, "Dinastia" lo scorso agosto 2024. Nel frattempo, l'autore ha pubblicato anche il suo nuovo disco, "Il mio lato peggiore" (qui l'intervista di Fanpage.it) che ha accompagnato il suo primo concerto allo stadio Diego Armando Maradona nel giugno 2025, celebrando il suo successo davanti a 40mila persone.

In merito al suo esordio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Luché ha parlato anche di quanto rappresentasse una nuova tappa del suo viaggio: "Io sto provando a fare il Maradona per celebrare un lavoro che io e la mia squadra portiamo avanti da tanti anni. Fare il passo verso gli stadi è una celebrazione. Io ci penserei dieci volte perché voglio fare cose che sono fattibili, giuste. Non voglio caricarmi di una pressione così grossa se non fossi sicuro di poterlo fare. Occhio che anche fare i palazzetti, che oggi pare normale, non è una cosa scontata, anzi è un grande traguardo e va valorizzato. Siamo passati da locali piccoli ai club da 3-4mila posti, non voglio che venga vista come una cosa scontata. Secondo me c’è ancora tanto lavoro da fare".

Luché sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Labirinto". Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così la canzone: "Parla dei pensieri ossessivi che girano nella testa in situazioni difficili, in una relazione tossica. Ho raffigurato questa sensazione con una metafora, con l'immagine del labirinto. Questo brano mi rispecchia ma ha anche un'apertura più larga, come sono molto spesso i singoli dei miei dischi. Per ora la sto vivendo con tranquillità, mi sto concentrando sulle prove. Poi è normale che di sera mi viene un po' d'ansia, cerco di calmarla, focalizzandomi sul presente".