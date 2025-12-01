Musica e Cultura
La classifica streaming di Sanremo 2026: in testa Luché, Fedez e Tommaso Paradiso

Ecco chi sono i concorrenti di Sanremo 2026 con più ascoltatori mensili su Spotify: in testa Luché e Fedez, Maria Antonietta fanalino di coda.
A cura di Vincenzo Nasto
L'annuncio di Carlo Conti durante l'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre ha sancito l'inizio del Festival di Sanremo 2026, con la divulgazione dei 30 concorrenti che parteciperanno alla kermesse. A questo punto diventa interessante osservare, tra i 30 candidati, chi è già riuscito a ritagliarsi una propria porzione di pubblico sulle piattaforme di streaming come Spotify, che potrebbe anticipare anche le preferenze del pubblico durante il televoto. E infatti, proprio la Top 10 dei concorrenti con più ascoltatori mensili su Spotify ci regala già le prime sorprese: per l'occasione abbiamo deciso di dividere le coppie in gioco (come Fedez/Masini o Aka7even/LDA, oppure Colombre/Maria Antonietta). In questo senso, al primo posto troviamo Luché, che dopo aver partecipato alla serata Cover nel 2024, accompagnando Geolier, esordirà al Festival di Sanremo 2026 con oltre 3,3 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. Subito dietro arriva Fedez: il podio di Battito è ancora vivo nella memoria dell'autore milanese, come ha descritto nel suo ultimo romanzo.

Luché il più ascoltato su Spotify, dietro di lui Fedez e Tommaso Paradiso

Sono 2,67 milioni gli ascoltatori mensili su Spotify, ma potrebbe influenzare positivamente il giudizio del pubblico la coppia con Marco Masini. I due si sono già esibiti insieme durante la serata cover di Sanremo 2025 con una cover modificata di Bella stronza che si classificò al terzo posto. Chiude il podio Tommaso Paradiso con 2 milioni, tra i nomi più vicini al Festival anche prima dell'annuncio dopo l'uscita del suo nuovo album Casa Paradiso lo scorso 28 novembre. Subito dietro di lui c'è una sorpresa, ovvero Raf al 4° posto con 1,74 milioni, seguito da Samurai Jay, Nayt, Sayf, Mara Sattei, Tredici Pietro e Serena Brancale. Un roster di esordienti, in cui solo Mara Sattei (2023) e Serena Brancale (lo scorso anno) hanno già calcato il palco dell'Ariston. Proprio con Brancale al 10° posto e con Fulminacci all'11° si chiude il cerchio del milione di ascoltatori mensili su Spotify.

Le sorprese di Sanremo 2026: da Eddie Brock a Chiello

Infatti, subito sotto iniziamo con i concorrenti che rientrano nell'ordine delle centinaia di migliaia di ascoltatori mensili. C'è la coppia J-Ax/Arisa, che colleziona rispettivamente 956 e 945mila ascoltatori mensili, c'è la novità Eddie Brock con 940mila, su cui sicuramente pesano gli ascolti di Non è mica te. Scendendo troviamo Sal Da Vinci, Marco Masini, ma anche uno degli esordienti come Chiello con 761mila ascoltatori mensili. C'è da segnalare Patty Pravo alla 24ª posizione con 474mila ascoltatori mensili, subito dietro di lei Levante con 439mila. Per scendere sotto l'ordine delle centinaia di migliaia di ascoltatori mensili dobbiamo arrivare alla 30ª posizione, con Bambole di pezza, Colombre e Maria Antonietta che occupano le ultime 3 posizioni in classifica: rispettivamente con 42mila, 41mila e 36mila ascoltatori mensili.

La classifica dei concorrenti di Sanremo 2026 con più ascoltatori mensili su Spotify

  1. Luchè: 3.32 milioni di ascoltatori mensili
  2. Fedez: 2.67 milioni di ascoltatori mensili
  3. Tommaso Paradiso: 2 milioni di ascoltatori mensili
  4. Raf: 1.74 milioni di ascoltatori mensili
  5. Samurai Jay: 1.57 milioni di ascoltatori mensili
  6. Nayt: 1.41 milioni di ascoltatori mensili
  7. Sayf: 1.38 milioni di ascoltatori mensili
  8. Mara Sattei: 1.13 milioni di ascoltatori mensili
  9. Tredici Pietro: 1.25 milioni di ascoltatori mensili
  10. Serena Brancale: 1 milione di ascoltatori mensili
  11. Fulminacci: 1 milione di ascoltatori mensili
  12. J-Ax: 956mila ascoltatori mensili
  13. Arisa: 945mila ascoltatori mensili
  14. Eddie Brock: 940mila ascoltatori mensili
  15. Sal Da Vinci: 787mila ascoltatori mensili
  16. Marco Masini: 783mila ascoltatori mensili
  17. Chiello: 761mila ascoltatori mensili
  18. Enrico Nigiotti: 723mila ascoltatori mensili
  19. Elettra Lamborghini: 694mila ascoltatori mensili
  20. Michele Bravi: 588mila ascoltatori mensili
  21. Ermal Meta: 543mila ascoltatori mensili
  22. Malika Ayane: 529mila ascoltatori mensili
  23. Dargen D’Amico: 520mila ascoltatori mensili
  24. Patty Pravo: 474mila ascoltatori mensili
  25. Levante: 439mila ascoltatori mensili
  26. Francesco Renga: 391mila ascoltatori mensili
  27. Aka 7even: 199mila ascoltatori mensili
  28. LDA: 162mila ascoltatori mensili
  29. Ditonellapiaga: 153mila ascoltatori mensili
  30. Leo Gassmann: 110mila ascoltatori mensili
  31. Bambole di pezza: 42.2mila ascoltatori mensili
  32. Colombre: 41.8mila ascoltatori mensili
  33. Maria Antonietta: 36.6mila ascoltatori mensili
