video suggerito

La storia di Luchè al Diego Armando Maradona di Napoli: dai 40 di Pomigliano ai 40mila dello stadio Luché esordisce allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con quasi 3 ore di concerto, 47 brani che raccontano le vittorie e le cadute del rapper campano: dai 40 di Pomigliano D’Arco ai 40mila allo stadio. Qui il racconto del concerto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luchè, via Comunicato Stampa

Si ha la netta sensazione che gli ultimi anni di Luchè, segnati dal ritorno dei Co'Sang in Dinastia, dall'uscita di Dove Volano le Aquile e Il Mio Lato Peggiore, abbiano sancito la chiusura di una lunga fase di transizione nella carriera dell’artista campano. Un percorso iniziato nel difficile periodo post-2012 dopo la separazione dello storico duo rap, e proseguito tra alti e bassi: dalle incertezze attorno a progetti come L1 e L2, fino alla luce di lavori come Malammore e Potere. Senza dimenticare il buio profondo della pandemia da Covid-19, che ha lasciato segni evidenti proprio in uno dei momenti di massima esposizione del rapper.

Luchè al Maradona, 2025

E forse, almeno in parte, questo percorso si è percepito nella scaletta da ben 47 brani (+2 bonus track) del suo primo concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un live che ha trasmesso un forte senso di compiutezza all’interno di uno dei racconti più articolati e longevi del rap italiano. Sì, perché le quasi tre ore di spettacolo non si sono limitate a una sfilata di hit accompagnate da Shiva, Tony Boy, Rose Villain, Kaash Paige, Nerissima Serpe, Paky, Coco e Geolier. I 40.000 presenti hanno avuto l’occasione di ripercorrere una delle storie più intense e altalenanti del panorama urban nazionale.

Il numero 40 non è stato scelto a caso: è Luchè stesso a rimarcarne il significato, ricordando un concerto a Pomigliano d’Arco con appena 40 spettatori. Un ricordo che si trasforma in atto di consapevolezza e gratitudine nei confronti dei 40.000 paganti dello stadio. Solo una settimana prima, durante la nostra intervista, aveva sottolineato il valore celebrativo dell’evento: "Io sto provando a fare il Maradona per celebrare un lavoro che io e la mia squadra portiamo avanti da tanti anni. Fare il passo verso gli stadi è una celebrazione. Io ci penserei dieci volte, perché voglio fare cose che siano fattibili, giuste. Non voglio caricarmi di una pressione così grossa se non fossi sicuro di poterlo fare."

La celebrazione è cominciata con i DJ set di Night Skinny e Jesa, per poi esplodere nei primi acuti con Anno Fantastico (con Shiva e Tony Boy) e Purosangue. Ma per una festa davvero significativa, non potevano mancare i due ospiti più attesi: Coco e Geolier. Con Coco, Luchè si concede un mini-set intimo, attraversando alcune delle struggle song più potenti del decennio, come Lasciarsi Andare. Un momento di malinconia seguito dall’inno generazionale Fin Qui e dai brani più riflessivi La mia vittoria e Le pietre non volano. Tra le chicche, anche 10 anni fa, collaborazione con Coco che riprende So Frisc (Gucci, Prada e Fendi), un brano del 2010 duramente criticato ai tempi, ma oggi riconosciuto come precursore della trap italiana.

Luchè al Maradona, 2025

Il momento più struggente arriva con la parentesi delle love song, elemento fondamentale nella discografia del rapper napoletano: Ti Amo, Parliamo, Torna da me. Ma il pubblico deve attendere per Nessuna, uno dei successi più richiesti dell’ultimo album. L'affiatamento con Geolier, invece, non ha bisogno di spiegazioni: rappresenta uno dei temi portanti del concerto. La celebrazione della carriera passa anche da qui, da un legame che apre una nuova fase per Luché. L’assenza di Ntò, comunque salutato dal palco, permette al pubblico di vivere uno dei momenti più sentiti della serata: quattro brani diventano sei con l'arrivo di Ginevra, il singolo più acclamato dell’ultimo album. Il pubblico lo canta per tre volte consecutive, testo e ritornello, fotografando una connessione profonda che va ben oltre l’esibizione. Del resto, solo un anno fa, dalle dichiarazioni dei due artisti traspariva l’idea di un possibile joint album, destinato a unire due generazioni del rap napoletano.

Per concludere, dopo quasi tre ore di show, Luchè si affida alla simbologia della musica campana: il penultimo brano è La Notte di San Lorenzo, una hit estiva che omaggia Je stò vicino a te di Pino Daniele (1979). Sopraffatto dalle emozioni, il rapper chiude con Nessuna, una dedica al pubblico, una dichiarazione d’amore che racchiude vent’anni di carriera, proprio mentre si celebrano anche i 20 anni dal debutto dei Co’Sang con Chi more pe’ mme: "Dopo di te mai nessuna, nessuna, dopo di te mai nessuna, nessuna". Non è difficile comprendere il ruolo di Luché nel tessuto musicale campano, ma questo concerto ha raccontato, forse con più chiarezza, il lungo viaggio del suo eroe. Ma siamo lontani dalla fine.

La scaletta di Luchè allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

INTRO

IL MIO LATO PEGGIORE + RITORNELLO POTERE con D-Ross

ANNO FANTASTICO con Shiva e Tony Boy

PURO SANGUE con Shiva

O’ PRIMMO AMMORE

MORIRE VUOTO

BUONA FORTUNA

AUTOSTIMA

SCALE

NO LOVE con CoCo

NON SIAMO UGUALI con CoCo

RED FLAG con CoCo

10 ANNI FA con CoCo

TOPLESS con CoCo

FIN QUI con CoCo

LASCIARSI ANDARE con CoCo

CHE DIO MI BENEDICA

LA MIA VITTORIA

LE PIETRE NON VOLANO

UN MILIONE DI MANI con Rose Villain

INCREDIBILE con Kaash Paige

LOVE SONGS con Kaash Page

TI AMO

IL MIO RICORDO

STAR

NADA

ATTRAVERSO ME

PARLIAMO

TORNA DA ME

LETTERA ALLA PISTOLA ALLA MIA TEMPIA

SE NON CI FOSSE LA RABBIA

GLI ALTRI

SI VINCE ALLA FINE – ACUSTICO

CHE STAI DICENN con Paky

PUNTO G

PASSWORD

ILARY con Nerissima Serpe

CHICO con Rose Villain

PERDERE ‘A CAPA con Geolier

GIÀ LO SAI con Geolier

YATCH con Geolier

GINEVRA con Geolier

MIAMI VICE

STAMM FORT

NON ABBIAMO ETÀ

LA NOTTE DI SAN LORENZO

NESSUNA