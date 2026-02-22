Eventi e Festival
Il testo e il significato di La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026

Maria Antonietta e Colombre, nomi d’arte rispettivamente di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, esordiscono in coppia, nella sezione Big del Festival di Sanremo 2026, con la canzone “La felicità e basta”.
A cura di Vincenzo Nasto
Maria Antonietta e Colombre, nomi d'arte rispettivamente di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, esordiscono in coppia, nella sezione Big del Festival di Sanremo 2026, con la canzone "La felicità e basta". Per la cantautrice si tratta di un ritorno all'Ariston dopo l'apparizione come ospite nel 2020 accanto a Levante, mentre per il cantautore e produttore di Senigallia sarà l'esordio assoluto sul palco. Arriveranno all'Ariston con un brano scritto da entrambi con la collaborazione dell'autore Francesco Catitti, di cui il nome d'arte è Katoo.

"La felicità e basta" è il brano di Sanremo 2026 di Maria Antonietta e Colombre, una riflessione sull'idea di felicità nell'era della performance. Nel testo vengono selezionati elementi di contrasto tra le immagine patinate dei social e la quotidianità, che danno vita quotidianamente a una comparazione diventata anche un dilemma sociale sul dualismo tra essere e apparire. Il duo sottolinea quanto tendiamo a colpevolizzarci di ciò che ci circonda, soprattutto quando cantano: "Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli, la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così".

Il concetto di "rapina della felicità" elimina qualsiasi sistema meritocratico della stessa, anzi, sottolinea proprio che siamo tutti ad averne diritto. E sul concetto di aspettativa, avviene la fuga nel segmento centrale: "Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby, scappiamo questo sabato mattina". Non c'è più spazi per la "tristezza che è infinita", ma "siamo ancora in piedi, credo che la felicità ce la prendiamo e basta".

Maria Antonietta e Colombre esordiscono in coppia, nella sezione Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettati dai microfoni di RaiPlay, hanno descritto così la canzone: "Perché nella felicità per me non ci sono condizioni, o almeno non dovrebbero esserci. Perché la felicità è un diritto di tutti, non è una gara, non un premio, semplicemente un diritto. Non volevamo arrivare qui con una canzone d’amore, ci piaceva ragionare su una cosa larga, su una cosa che riguarda tutti. Sembra sempre che tu la debba meritare la felicità, performare per essere felici: per noi è un meccanismo morboso, malato. La stiamo vivendo bene, siamo arrivati sani e salvi. C’è un bellissimo clima, ci stiamo divertendo e ci siamo ritrovati con persone che abbiamo conosciuto nel tempo".

