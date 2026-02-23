Sal Da Vinci a Sanremo 2026: l’esperienza del 2009 e il ritorno dopo “Rossetto e caffe”

Sal Da Vinci, Sanremo 2026

Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Per sempre sì". Per il cantautore napoletano si tratta di un ritorno atteso da ben 17 anni. La sua ultima (e unica) partecipazione in gara nella categoria Big risale al 2009, quando si presentò con il brano "Non riesco a farti innamorare". Nell'intervista a Fanpage.it, aveva parlato così di un suo ritorno sul palco dell'Ariston: "Nell’84 mio padre mi portò al Festival e promisi a me stesso che sarei tornato solo come cantante. Negli anni ’90 ci provai più volte senza riuscirci, finché nel 2009 arrivò l’occasione giusta, con un brano scritto insieme a Gigi D’Alessio e Vincenzo D’Agostino. Fu un Sanremo spettacolare: venni eliminato, fui ripreso e arrivai fino al podio, a pochi passi dal miracolo. Un’esperienza bellissima che porto nel cuore".

Il ritorno all'Ariston di Sal Da Vinci rappresenta uno dei momenti più alti di questo segmento della sua carriera, che dopo grandi successi teatrali, è ritornato al centro della discografia negli ultimi 24 mesi con "Rossetto e caffé". Il brano, realizzato con Vincenzo D'Agostino e Luca Barbato, rappresenta la direzione della nuova musica di Sal Da Vinci: "È stata una linea che abbiamo deciso di seguire. Anche L’amore è tu e Non è vero che sto bene, come tante altre canzoni che usciranno, sono nate nello stesso periodo della scrittura di Rossetto e caffè".

La canzone è stata il tormentone dell'estate 2024: conta tutt'ora quasi 74 milioni di ascolti su Spotify. L'autore napoletano ha sottolineato proprio come questo brano abbia aperto una nuova fase della sua carriera: "Questa canzone è partita dal basso e ha scalato grazie al pubblico che l’ha portata subito nel cuore, diventando un passaparola positivo. Non mi sarei mai aspettato che potesse cambiare la mia vita, fare numeri così grandi e aprire una nuova fase della mia carriera. La musica, come la vita, è fatta di curve, di salite e discese, e accompagna sempre il nostro cammino".

Sal Da Vinci sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì". Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così la canzone: "Celebra la più grande promessa che una persona possa fare nella sua vita, che unisce due anime. Non è sempre facile il percorso tra due persone, che appartengono a due famiglie diverse. C'è una magia che va al di sopra, che unisce due anime. Mi sembrava la canzone più giusta per questo momento del mio viaggio. Nel 2009 ero molto più giovane, quell'esperienza la porto nel cuore e non avevo preso ancora le misure. C'è questo grande entusiasmo e questa partecipazione mi ha sorpreso particolarmente".