Carlo Conti e il commento alla moglie su cosa indossare a Sanremo: “Ha sorriso insieme a me, leggerezza”

Carlo Conti ha spiegato il significato del commento fatto alla moglie Francesca durante la finale del Festival di Sanremo 2026 e riguardante i “jeans da non comprare”. “Lei ha capito e ha sorriso insieme a me, leggerezza”, ha scritto il conduttore, sottolineando come fosse soltanto una battuta.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì. Durante la serata finale, sabato 28 febbraio, il cantante è stato proclamato vincitore tra la commozione e gli applausi del pubblico. La serata è stata seguita da 11.022.000 spettatori pari a uno share del 68,8% e segnata da alcuni momenti che non sono passati inosservati. Tra questi la battuta che Carlo Conti ha fatto alla moglie Francesca, seduta in prima fila in platea, sul tipo di jeans da "non comprare" per gelosia.

Poco dopo la finale di Sanremo, con una storia pubblicata su Instagram, Carlo Conti ha spiegato il significato della sua battuta, che era riferita ai jeans indossati da una ballerina durante l'esibizione di Samurai Jay, che lasciavano vedere tutte le gambe e parte del fondoschiena. "Mia moglie ha capito di quali jeans parlavao e ha sorriso insieme a me", ha spiegato. E ha poi aggiunto "Leggerezza", a far intendere che era davvero solo una battuta ironica e non un giudizio di nessun genere sul suo abbigliamento o su quello che può (o non può) indossare.

Durante la serata la battuta di Conti però non era stata vista nella stessa ottica e aveva dato vita a una piccola polemica. Una battuta del conduttore rivolta alla moglie sul suo modo di vestire era decisamente in contrasto con quello che sarebbe accaduto poco dopo sul palco dell'Ariston, cioè uno spazio dedicato al tema dei femminicidi con Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, che sembrava proprio mettere l'attenzione sulla gelosia e su quel tipo di "battute". Nei giorni prima, il conduttore era stato attaccato per la scelta di portare poche artiste donne in gara, ben 11 su 30, e la sua risposta era stata: "Sono arrivate meno proposte da parte di artiste donne. Ho scelto io, me ne assumo la responsabilità".