Ascolti Tv serata finale di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: i dati Auditel in aggiornamento

Sabato 28 febbraio 2026 è andata in scena al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1 la finale del Festival di Sanremo 2026. Sul podio Sal Da Vinci, l'artista napoletano che ha vinto la 76esima edizione del Festival con la canzone diventata già tormentone, Per sempre sì. Al secondo posto è arrivato Sayf, al terzo invece Ditonellapiaga. La serata, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, ha visto sul palco del teatro anche Nino Frassica, Stefano De Martino, eletto nuovo conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027, e tanti altri ospiti.

Gli ascolti di Sanremo 2026 per la serata finale: dati di share e spettatori in aggiornamento

La finale dell'evento musicale più seguito in Italia ha comprensibilmente dominato agli ascolti tv contro le altre reti televisive: ieri sera, sabato 28 febbraio, Rai 1 ha registrato 11.022.000 spettatori pari a uno share del 68,8%. Lo scorso anno, la finale di Sanremo 2025 conquistò una media di 13.016.000 spettatori pari al 72.7% di share.

Gli ascolti Tv delle altre reti televisive

