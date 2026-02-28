Ascolti tv 27 febbraio, la quarta serata di Sanremo 2026 cresce ancora: oltre 10milioni di spettatori

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti tv di venerdì 27 febbraio. Continua la settimana del Festival di Sanremo 2026: a partire dalle ore 20.40, su Rai1, è stata trasmessa la quarta serata di questa edizione, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, con Bianca Balti come co-conduttrice, dedicata alle cover e ai duetti. La terza aveva ha fatto registrare un recupero rispetto alle precedenti due con 9.3 milioni di spettatori con il 60.3% di share. In aggiornati i dati su spettatori e share per la quarta serata e il confronto con la precedente edizione.

Ascolti tv Sanremo 2026, spettatori e share della quarta serata: il confronto con la scorsa edizione

Ieri sera, venerdì 27 febbraio, su Rai1 è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo, che ha visto esibirsi sul palco dell'Ariston tutti Big in gara accompagnati da un ospite. A vincere la serata delle cover è stata Ditonellapiaga con Tony Pitoni e il brano The Lady is a Tramp. A condurre Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e Bianca Balti. Ospiti Alessandro Siani, ma anche Francesco Gabbani sul palco Suzuki e Caterina Caselli che ha vinto il premio alla carriera. La serata è stata vista da 10.522.00 spettatori pari al 65.2% di share. Un dato ancora in crescita rispetto alla precedente, quella di giovedì 26, che aveva totalizzato 9.3 milioni di spettatori con il 60.3% di share. Lo scorso anno la quarta serata di Sanremo, con Carlo Conti, Mahmood e Geppi Cucciari, aveva registrato 13.187.000 spettatori pari al 70.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti tv delle altre reti. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.471.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai2 The Americas ha intrattenuto 366.000 spettatori pari all’1.6%, mentre su Italia1 Transformers – Il risveglio ha conquistato 485.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Rai3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti ha segnato 177.000 spettatori (0.8%). Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 638.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’assassinio del banchiere di Dio ha raggiunto 333.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 236.000 spettatori (1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 262.000 spettatori con l’1.3%.