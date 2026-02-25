Ascolti tv martedì 24 febbraio: i dati della prima serata di Sanremo 2026 e il confronto con l’anno scorso

Gli ascolti tv della prima serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai 1, con Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, accompagnato sul palco da Laura Pausini e Can Yaman. Su Canale5 è andata in onda la soap Io sono Farah.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ufficialmente iniziata ieri sera la settimana di Sanremo. Martedì 24 febbraio 2026 è andata in scena al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti. Tutti i Big in gara hanno presentato sul palco la loro canzone, e non sono mancati ospiti e intrattenimento: al fianco del conduttore e direttore artistico ieri sera Laura Pausini, che sarà presente per tutte le serate del Festival, e il co-conduttore scelto per il primo appuntamento della kermesse, l'attore turco Can Yaman. Insieme hanno accolto sul palco gli artisti in gara e i protagonisti della prima serata, tra cui Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi, Kabir Bedi. La prima serata del Festival ieri sera – che si è conclusa con l'annuncio di Conti delle prime cinque posizioni in classifica provvisoria, svelate in ordine casuale – ha tenuto davanti allo schermo x spettatori pari a uno share del %. La prima serata del Festival lo scorso anno, andata in scena martedì 11 febbraio 2025, segnò 12.218.000 spettatori e il 65.3 % di share.

La rete ammiraglia Mediaset ha sfidato il Festival di Sanremo con la soap opera turca, Io sono Farah: la puntata, formata da due episodi della serie, ha raccolto davanti al video x spettatori pari a uno share del %.

Gli ascolti Tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora i dati auditel delle altre reti generaliste. The Americas – La Costa Atlantica su Rai 2 ha segnato x spettatori pari a uno share del %, Un eroe su Rai3 ha totalizzato x spettatori pari a uno share del %.Le Iene Presentano Inside su Italia1 ha intrattenuto x spettatori pari a uno share del %, È sempre Cartabianca su Rete4 ha raccolto al video x spettatori pari a uno share del %. Robin Hood il principe dei ladri su Tv8 ha raggiunto x spettatori pari a uno share del %, Maschi contro femmine sul NOVE ha totalizzato invece x spettatori pari a uno share del %. Di Martedì su La7 ha raggiunto x spettatori pari a uno share del %.