Laura Pausini fa il pieno di gaffe a Sanremo: dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen

Laura Pausini è una delle protagoniste della prima serata del Festival di Sanremo 2026. La cantante ha accompagnato Carlo Conti nel debutto di questa edizione e rimarrà al suo fianco per tutta la settimana. Durante la diretta del 24 febbraio, la co-conduttrice si è resa protagonista di alcune piccole gaffe, dalla frase sul microfono al riferimento alla famosa "farfallina" di Belen Rodriguez.

Il siparietto in spagnolo con Conti e la gaffe con il microfono

Nel mezzo della serata, Pausini ha sceso le scale dell'Ariston con un abito grigio trasparente coperto di brillantini. "Mi sento una farfalla", ha detto. Prima di continuare con la gara, ha poi scherzato con Conti e sfoggiato la sua conoscenza dalla lingua spagnola: "Noi in italiano diciamo U Due e gli spagnoli dicono U Dos e allora io ti chiamo Carlos Cuentas". Poi si tocca il microfono ed esclama: "Prima me l'avete messo qua, adesso ce l'ho in mano". Imbarazzata per la frase con un doppio senso, commenta quasi tra se e sè: "Sono stata brava fino adesso. Mamma, tutto ok, è andata così".

La citazione della farfallina di Belen

Sul finire della serata, dopo aver accolto Can Yaman sul palco ancora una volta, Pausini si è lasciata andare a un commento-citazione di Belen Rodriguez e della sua "famosa" farfallina, quella che si è vista mentre scendeva le scalinate dell'Ariston nel 2012 e che in breve ha fatto il giro di tutti i social. "Quindi abbiamo due farfallini qua, io non ho la farfalla però", ha esordito guardando Yaman e Conti, entrambi con un papillon sui loro completi. "Sai la famosa farfallina, era qui nella gamba", ha tentato di spiegare al conduttore. "Ah, Belen", ha commentato un po' imbarazzato. "Benissimo, non so perché l'ho detto", ha concluso lei altrettanto imbarazzata di essersi lasciata andare a un commento del genere.