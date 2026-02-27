Ascolti tv 26 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la terza serata in aggiornamento
Gli ascolti tv di giovedì 26 febbraio. Continua la settimana del Festival di Sanremo 2026: a partire dalle ore 20.40, su Rai1, è stata trasmessa la terza serata di questa edizione, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, con Irina Shayk come co-conduttrice. La seconda ha fatto registrare il 59% di share con 8.814.000 spettatori. In aggiornamento i dati su spettatori e share per la terza serata e il confronto con la precedente edizione.
Ascolti tv Sanremo 2026, spettatori e share della terza serata: il confronto con la scorsa edizione
Ieri sera, giovedì 26 febbraio, su Rai1 è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo, che ha visto esibirsi sul palco dell'Ariston 15 dei 30 Big in gara. A condurre Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e dalla modella Irina Shayk. Ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys, ma anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, oltre a Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann e Vincenzo De Lucia in quelli di Laura Pausini.
Lo scorso anno, la terza serata della kermesse aveva raggiunto 10.700.000 spettatori con il 59.8%. Protagonisti Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Questa edizione è in calo in fatto di ascolti rispetto alle precedenti: già la prima e la seconda serata avevano fatto registrare meno spettatori e meno share ( il debutto del 2026 si è fermato a 9.600.000 spettatori e uno share del 58% contro i 12.218.000 spettatori e il 65.3 % del 2025).