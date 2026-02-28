Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, l’annuncio di Carlo Conti all’Ariston

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, sul palco dell’Ariston si consuma un vero e proprio passaggio di testimone: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, come annunciato da Carlo Conti che, così, saluta la kermesse dopo ben cinque conduzioni.

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 decreta anche la fine di un'era, quella che vede Carlo Conti alla conduzione della kermesse più importante della tv italiana. Dopo l'ultimo biennio e i tre festival condotti dal dal 2015 al 2017, il conduttore di Rai1 passa il testimone al nuovo volto del piccolo schermo che avrà l'onere e l'onore di salire sul palco dell'Ariston vestendo l'abito più importante, quello di colui che tiene le redini dello show.

Conti ha salutato De Martino in platea a metà serata, annunciando la sua conduzione e direzione artistica per il prossimo anno: "Ti meriti questo incarico e questo ulteriore passo in avanti". Visibilmente emozionato, De Martino ha ringraziato: "Io voglio ringraziare te, perché ricevere da te questo testimone è un gesto di generosità non scontato. Ringrazio anche la Rai e poi voglio ricordare quello che ci diciamo sempre: testa bassa e pedalare. Ciao Sanremo, ci vediamo presto". Contemporaneamente De Martino ha divulgato una nota:

Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone.

Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita.

Nelle ore precedenti all'annuncio, Conti aveva rivelato in conferenza stampa che avrebbe annunciato il futuro di Sanremo proprio nel corso della serata, non escludendo di poter essere lui stesso a proseguire nel suo ruolo per il terzo anno consecutivo. Un'operazione irrituale, visto che non c'è mai stata un'investitura diretta di questo tipo, nel corso della finale. Una trovata di Conti che ha creato grande aspettativa per la serata.

Nei minuti che avevano preceduto l'inizio della finale del festival si era diffusa l'indiscrezione di una conduzione di De Martino in coppia con Antonella Clerici, poi smentita da quanto annunciato da Conti. De Martino raccoglie l'eredità di Conti, sia per quel che riguarda la conduzione che la direzione artistica, smentendo anche qui le voci della vigilia, quando era stato accostato a diverse figure che avrebbero potuto occuparsi della direzione artistica.