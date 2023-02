Elodie brilla con oro e diamanti: quanto valgono i gioielli della prima serata di Sanremo Il look dark di Elodie sfoggiato al Festival di Sanremo era valorizzato da preziosi gioielli disegnati da una leggendaria designer italiana.

A cura di Beatrice Manca

Elodie è stata una delle grandi protagoniste della prima serata di Sanremo 2023: ha presentato il brano Due con uno spettacolare look da Cigno Nero, indossando un catsuit trasparente e un caban di piume firmato Valentino Haute Couture. Il look dark era valorizzato da gioielli preziosi: orecchini in oro, anelli di diamanti e una collana con ciondolo pendente. Ecco chi li ha firmati, quanto valgono e la storia dietro i preziosi.

I gioielli di Elodie omaggiano la designer Elsa Peretti

I look di Elodie a Sanremo sono curati dallo stylist Lorenzo Posocco: per la prima performance dell'artista ha scelto di completare il look Valentino con gioielli Tiffany&Co. Sulla tuta trasparente spiccava una collana, il modello Bean Design Pendant, con ciondolo in oro giallo. Un gioiello che ha una storia particolare: è stato disegnato da Elsa Peretti, designer di gioielli italiana che ha fatto la storia di Tiffany&Co. La designer, ex modella e musa di Halston, è morta due anni fa. La collana indossata da Elodie non è in vendita sul sito, ma alcuni modelli simili disegnati da Elsa Peretti, con ciondolo in oro, costano circa 1700 euro.

Collana Tiffany&Co.

Ai lobi indossava gli orecchini Tide High disegnati da Elsa Peretti: si tratta di petali d'oro che riproducono le increspature delle onde del mare. Gli orecchini sono disponibili sul sito al prezzo di 2.050 euro.

Gli orecchini Tiffany&Co. di Elodie

Gli anelli in oro e diamanti di Elodie

Il vero dettaglio di lusso, però, brillava sulle sue mani guantate: Elodie indossava due preziosi anelli in platino con diamanti di taglio brillante e una fascia d'oro giallo. Si tratta del modello Tiffany Edge Bypass, in vendita al prezzo di 9.350 euro.

Elodie con anelli e collana Tiffany&Co.

La cantante ne indossava due, per un totale di circa 20mila euro. Tirando le somme, quindi, possiamo concludere che la cantante di Due indossava quasi 23mila euro di gioielli in oro, platino e diamanti. Come ci farà sognare nelle prossime esibizioni?