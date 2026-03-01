Quanto valgono i gioielli scintillanti sfoggiati da Arisa nella finale di Sanremo 2026

Nella finale di Sanremo 2026 Arisa ha brillato con una cascata di gioielli di diamanti: chi li ha firmati e quanto valgono?

Il gran ritorno di Arisa al Festival di Sanremo 2026 è stato un gran successo e non solo perché ha conquistato il quarto posto con Magica Favola: sul palco dell'Ariston è apparsa radicalmente trasformata, proponendo una nuova immagine da "diva moderna" dallo stile essenziale ma super glamour. Un abito ricoperto di gocce di cristallo per la prima serata, catene applicate su un tessuto nude per la terza, etereo total white per le cover: per il gran finale la cantante ha osato con un maxi fiocco-strascico applicato sulla parte posteriore della gonna dark. Il dettaglio che non è passato inosservato? A illuminare il look minimal black&white della cantante sono stati dei meravigliosi e scintillanti gioielli di diamanti.

Arisa indossa diamanti a goccia nella finale di Sanremo 2026

Seguita dalla stylist Rebecca Baglini, Arisa durante la finale sanremese ha incantato il pubblico con un abito black&white di Les Phemmes, completando il tutto con una serie di scintillanti gioielli Crivelli. Il più appariscente è il collier a cascata che le ha illuminato il décolleté, un modello di Alta Gioielleria tempestato di micro diamanti (non è in vendita ma, considerando che la precedente collana a girocollo con pendente veniva valutata poco meno di 500.000 euro euro, probabilmente anche il prezzo di questa variante sfiora il mezzo milione). Gli orecchini, invece, sono molto simili ai Mono Double Drop in oro 18kt e diamanti a goccia, che sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 8.950 euro.

Arisa in Des Phemmes

Quanto valgono gli anelli di diamanti di Arisa a Sanremo

A illuminare ancora di più il look da favola che Arisa ha scelto per la finale sono stati gli anelli, tutti in oro bianco e diamanti firmati sempre Crivelli. Anche in questo caso si tratta di pezzi di Alta Gioielleria che non sono in vendita ma online è possibile trovare delle varianti simili ugualmente scintillanti e preziosi. La cantante ha indossato due fedine tempestate di diamanti molto simili agli Eternity ring da 1.150 euro al pezzo, abbinandoli a un modello che somiglia al Just ring a spirale da circa 8.500 euro e a una veretta da poco più di 1.700 euro. Gli anelli più appariscenti sono, però, i due che ha sfoggiato ai diti medi, entrambi con dei grossi diamanti a goccia incastonati. Il più simile attualmente in vendita è il drop ring da 11.850 euro (anche se ha un grosso diamante giallo centrale).