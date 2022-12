Paola e Chiara tornano a Sanremo 2023: l’annuncio con i top coordinati e i capelli effetto bagnato Paola e Chiara sono tra i 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Dopo l’annuncio di Amadeus, lo hanno comunicato anche loro sui social, incantando i fan con dei look coordinati e scintillanti e i capelli effetto bagnato.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano meno di due mesi alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi sono già cominciati. Dopo l'incontro tra Chiara Ferragni e i conduttori di quest'anno, ieri Amadeus durante il Tg 1 delle 13.30 ha annunciato i nomi dei 22 Big che saranno in gara dal 7 all'11 febbraio. I nomi dei brani che verranno presentati sul palco dell'Ariston saranno resi noti durante la finale di Sanremo Giovani il 16 dicembre ma, nonostante ciò, le sorprese sono state già tantissime. Al di là dei super attesi Elodie, Marco Mengoni, Ultimo, tra i concorrenti ci saranno anche diversi "gran ritorni", dai Modà ai Cugini di campagna, fino ad arrivare a Paola e Chiara.

Paola e Chiara con i look scintillanti per l'annuncio sanremese

Sono state proprio queste ultime ad attirare le attenzioni dei media: le due sorelle Iezzi torneranno ancora una volta sul palco di Sanremo dopo la prima esperienza nel 1997, quando si aggiudicarono il primo posto tra le nuove proposte con Amici come prima. Oggi Paola e Chiara sono cresciute ma, nonostante qualche segno del tempo in più sul viso, non hanno perso la passione per il glamour. L'annuncio della partecipazione al Festival è arrivato sui social con uno scatto di coppia in bianco e nero, nel quale le due si sono vestite coordinate. Hanno indossato entrambe dei top neri scintillanti e a collo alto, Paola ha scelto un modello tempestato di paillettes, Chiara una variante trasparente con dei micro cristalli applicati. Maxi cerchi argentati, make-up dai toni naturali (curato da Letizia Maestri) e capelli effetto bagnato realizzati da Simone Prusso: Paola e Chiara sono pronte per andare alla conquista dell'Ariston.

Sanremo 2023: Paola e Chiara vestiranno coordinate?

A curare i look di Paola e Chiara a Sanremo sarà Nick Cerioni, uno degli stylist più amati dalle star, da Achille Lauro a Orietta Berti, fino ad arrivare a Tananai. È proprio lui che ha seguito le sorelle Iezzi nella scelta dei top coordinati per l'annuncio, dando prova del fatto che probabilmente anche durante questa nuova esperienza al Festival vestiranno uguali proprio come all'epoca di Amici come prima. A rendere quasi certo questo dettaglio di stile è stato anche un video condiviso dalle sorelle su TikTok, dove sono apparse come gemelle in t-shirt bianca e pantaloni classici. Cosa sfoggeranno durante la serata finale di Sanremo Giovani, ovvero il primo vero impegno sanremese?