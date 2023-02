Paola e Chiara per sempre: a Sanremo ricordano gli anni 2000 con le canotte personalizzate Paola e Chiara nella serata delle cover del Festival di Sanremo hanno deciso di riproporre in una versione rinnovata e mixata le loro hit più famose, da Amici come prima a Vamos a Bailar. Per la performance in pieno stile anni 2000 non hanno rinunciato al look a tema con dei dettagli personalizzati.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2023 è arrivato alla sua quarta serata, quella dedicata alle cover, dove gli artisti in gara sono tornati a esibirsi ma in una versione inedita. Non hanno presentato i loro pezzi, hanno riproposto alcuni successi degli anni '60-2000. Tra le performance più attese c'era quella di Paola e Chiara, che hanno deciso di ricordare in una versione rinnovata e mixata le loro hit più famose, da Amici come prima a Vamos a Bailar, fino ad arrivare a Festival. Balletti scatenati, look coordinati e accessori ispirati agli anni 2000: le sorelle Iezzi hanno fatto scatenare il pubblico dell'Ariston e non hanno rinunciato a un tocco personalizzato, dando prova del fatto che il loro successo verrà ricordato "Per sempre".

Paola e Chiara in coordinato a Sanremo

Paola e Chiara sono tornate a Sanremo dopo essere rimaste per anni lontane dai riflettori. Fin dalla prima esibizione sulle note del brano inedito Furore hanno dimostrato di non aver perso la verve che le ha sempre contraddistinte, facendo ballare tutti con una hit ispirata alla dance anni 2000. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? Non hanno rinunciato ai look coordinati, apparendo sul palco come gemelle tra scintillanti abiti di paillettes e tubini di pizzo trasparenti. Sul viso, inoltre, hanno sfoggiato degli audaci make-up di glitter, illuminando le serate sanremesi.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana con gioielli Swarovski

I look di Paola e Chiara per la serata delle cover

Per la serata delle cover Paola e Chiara hanno rispettato la tradizione dei look coordinati, aggiungendo un dettaglio "auto-celebrativo" alla loro scelta di stile. A firmare gli outfit è stata ancora una volta la Maison Dolce&Gabbana, che ha realizzato per loro delle canotte bianche personalizzate con delle scritte total pink sul petto che recitano "Paola per sempre" e "Chiara per sempre".

Paola e Chiara durante la serata delle cover

Le hanno abbinate a dei top in tulle trasparente portati sotto le canotte e a dei pantaloni di pelle leggermente a zampa tempestati di cristalli scintillanti. A completare il tutto non poteva mancare un ulteriore tocco brillante con dei gioielli Swarovski. In quanti si sono sentiti catapultati negli anni '90 durante la loro esibizione?