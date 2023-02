Paola e Chiara con i vestiti trasparenti a Sanremo: la terza serata è un trionfo di sensualità Paola e Chiara hanno celebrato la loro reunion sul palco dell’Ariston. Il duo pop non ha deluso le aspettative neanche in fatto di stile, come dimostrano gli abiti scelti per la terza serata.

A cura di Beatrice Manca

La reunion di Paola&Chiara sul palco dell'Ariston è stato uno dei momenti più attesi dai fan: le sorelle del pop italiano, in gara con il brano Furore, non hanno deluso le aspettative e con i loro look scintillanti coordinati ci hanno riportato dritti dritti all'inizio del nuovo millennio. Terza serata, nuovo look: Paola e Chiara si sono esibite di nuovo, stavolta con abiti vedo non vedo di pizzo nero.

Gli abiti nude di Paola&Chiara

Se per la prima serata Paola e Chiara avevano scelto look argentati, per la terza le sorelle hanno optato per abiti trasparenti in pizzo nero completati da scarpe con il tacco coordinate. Anche stavolta si sono vestite uguali e non è mancato l'effetto "strobo", la cifra stilistica di quest'anno: cristalli applicati sull'abito firmato Dolce&Gabbana e un make up luminoso, con glitter sul volto. Stavolta però è evidente la sensualità prorompente che caratterizza i due designer siciliani: l'abito in pizzo nero gioca sulle trasparenze e rivela la lingerie nera.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

I look di Paola&Chiara a Sanremo 2023

Oltre a essere uno dei palchi più importanti d'Italia, il Festival di Sanremo è un luogo speciale per le sorelle Iezzi: parteciparono nel 1996 a Sanremo Giovani e poi l'anno successivo vinsero con Amici come prima, nella categoria ‘Nuove proposte'. Da allora è stato un crescendo di successi: chi non si è mai scatenato sulle note di Festival o Vamos A Bailar? Il brano portato in gara per celebrare la reunion, Furore, strizza l'occhio proprio a quel periodo, un mood dance e frizzante che si riflette anche nella scelta degli outfit, curati dallo stylist Nick Cerioni. "Il nostro lavoro sugli outfit richiama in parte gli anni Novanta e Duemila ma al tempo stesso è molto fresco, è molto nuovo, molto moderno – ha detto lo stylist in anteprima a Fanpage.it – Non ci sarà l’effetto nostalgia: erano avanti e lo sono ancora".

Paola&Chiara in Dolce&Gabbana

Sul green carpet inaugurale Paola&Chiara hanno sfoggiato identici abiti bustier di Dolce&Gabbana completati da cappotti con cristalli applicati, mentre per la prima esibizione sono apparse vestite di pura luce con abiti di paillettes e un trucco glitter. E noi siamo già pronti per tornare indietro nel tempo e ballare fino allo sfinimento.