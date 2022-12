Il titolo del brano di Madame era “Puttana”, ma è stato modificato: “Scelta dell’ultimo minuto” Madame sul palco di Sanremo Giovani annuncia il titolo del brano che porterà in gara a Sanremo 2023. “Il bene nel male” è la versione ufficiale, ma Fanpage.it apprende che originariamente il titolo era un altro e che è stato modificato a ridosso della puntata.

A cura di Giulia Turco

Madame è tra i 22 Big in gara verso Sanremo 2023. Sul palco di Sanremo Giovani, l'artista è stata accolta da Amadeus per annunciare il titolo del brano che ascolteremo il prossimo febbraio al Festival. La sua è sicuramente una delle performance più attese, considerando i numeri degli ultimi anni e il successo della sua "Voce" con la quale ha esordito a Sanremo.

Perché il titolo del brano di Madame è stato cambiato

Nel corso della finalissima di Sanremo Giovani, Francesca Calearo in arte Madame è salita sul palco per anticipare il titolo del brano che ha preparato per la gara dei Big. Il titolo ufficiale annunciato da Amadeus è "Il bene nel male", ma Fanpage.it apprende che è stato cambiato a ridosso dell'annuncio, per via di "una scelta artistica dell'ultimo minuto". Il brano, originariamente, si intitolava infatti "Puttana", ma la direzione artistica avrebbe optato per una versione che probabilmente lasciasse meno spazio a critiche.

I brani dei 22 Big in gara a Sanremo 2023

I 22 Big in gara hanno annunciato i titoli del loro brani finora inediti, venerdì 16 dicembre in diretta su Rai 1. Ecco quali sono.

Giorgia- Parole dette male

Articolo 31

Elodie- Due

Colapesce e Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei- Duemila Minuti

Leo Gassman

I Cugini di Campagna

Mr. Rain- Supereroi

Marco Mengoni- Due Vite

Anna Oxa- Sali (Canto dell'anima)

Lazza- Cenere

Tananai- Tango

Paola e Chiara

LDA

Madame- Il Bene nel Male

Gianluca Grignani- Quando ti manca il fiato

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo – Alba