I Coma Cose annunciano il matrimonio: California mostra per la prima volta l’anello I Coma Cose hanno annunciato che presto si sposeranno. Francesca Mesiano in conferenza stampa ha mostrato per la prima volta l’anello ricevuto da Fausto Lama.

A cura di Giusy Dente

"Non ci sarà una proposta alla finale, non siamo i Ferragnez, è un atto intimo", hanno detto i Coma Cose. Insomma, chi sognava Fausto Lama in ginocchio di fronte a Francesca Mesiano (in arte California) sul palco dell'Ariston, magari un attimo prima dell'annuncio del vincitore, resterà deluso. La coppia non ha alcuna intenzione di fare cose in grande stile, come fece Fedez che si inginocchiò davanti a tutto il pubblico dell'Arena di Verona per chiedere in sposa Chiara Ferragni. Ma hanno annunciato che effettivamente il matrimonio ci sarà e presto. In conferenza stampa i due hanno infatti raccontato di avere intenzione di convolare a nozze. La 33enne ha anche mostrato il gioiello ricevuto in dono dal fidanzato, ormai promesso sposo.

I Coma Cose sorprendono i fan con l'annuncio del matrimonio

I Coma Cose sono in gara a Sanremo 2023 con un brano che racconta una crisi di coppia affrontata nell'ultimo anno, che hanno superato e che li ha resi più forti di prima. La coppia ha messo in musica un momento delicato delle loro vite e proprio attraverso la musica si sono riscoperti innamorati e complici, desiderosi di passare la vita insieme. A sancire questo legame forte in modo ancora più incisivo, è giunta a sorpresa anche la proposta di matrimonio. Fausto Lama e California durante una conferenza stampa sanremese hanno infatti raccontato che convoleranno a nozze. "Abbiamo deciso di sposarci, ma no non aspettiamo un bambino" ha specificato la cantante.

California mostra l'anello

"Ad un certo punto gli ho detto: ma che ne pensi se ci sposassimo? Quindi la proposta gliel'ho fatta un po' io in realtà, poi lui invece è arrivato con l'anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo" ha raccontato California ai microfoni sanremesi. La cantante ha condiviso il momento in cui lei e il compagno hanno deciso di diventare marito e moglie. Ha poi mostrato per la prima volta il gioiello da lui ricevuto in dono, un anello di fidanzamento che spicca al dito e che mostra fiera.

Il matrimonio vale punti al Fantasanremo

Una delle regole introdotte quest'anno al FantaSanremo prevede proprio l'assegnazione di un bonus extra in caso di proposta di matrimonio! Sono ben 20 punti in più! Fino ad ora li hanno portati a casa LDA (che ha ricevuto la proposta di matrimonio dalla fidanzata su Twitter) e Sethu.