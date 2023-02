Paola Egonu è la regina della terza serata di Sanremo: incanta con abito peplo e tacchi La campionessa di pallavolo Paola Egonu è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo e sul palco ha incantato tutti con la sua eleganza.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La regina del volley arriva sul palco dell'Ariston: Paola Egonu è la prima donna della terza serata del Festival di Sanremo. La campionessa di pallavolo affianca Amadeus nella conduzione e sul palco ha brillato per eleganza. Durante la conferenza stampa di presentazione aveva sfoggiato blazer e dolcevita, ma sulla scalinata ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo stile: ha indossato un lungo abito peplo scintillante con la schiena nuda e non ha rinunciato ai tacchi alti.

Paola Egonu splende con l'abito peplo

La co-conduttice ha sfoggiato un lungo abito monospalla color champagne, leggero e fluente, perfetto per esaltare la silhouette. L'abito, firmato Giorgio Armani, lascia la schiena nuda e Paola Egonu ha scelto di completare il look con orecchini maxi di Pomellato e scarpe con il tacco, anche se basso e comodo. La prova che non c'è un'altezza giusta per sfoggiare le scarpe alte!

Paola Egonu in Giorgio Armani

Chi veste Paola Egonu al Festival di Sanremo

Siamo abituati a vedere Paola Egonu sul campo da volley: nel tempo libero ama lo stile casual, i minidress colorati e i look in denim. Da tempo Egonu è il volto di EA7, la linea sportiva di casa Armani, quindi è stato naturale scegliere per il palco dell'Ariston l'eleganza di Giorgio Armani: i professionisti del brand l'hanno aiutata con la scelta degli outfit e degli accessori. Anche per il make up si è affidata a Giorgio Armani beauty, ma i gioielli sono del brand Pomellato: in una serata così importante brillare è d'obbligo!