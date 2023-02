Paola Egonu arriva a Sanremo 2023: alla conferenza punta sull’eleganza della giacca in tweed Paola Egonu ha partecipato alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023, questa sera sarà al fianco di Amadeus sul palco e farà il suo debutto come co-conduttrice. Ecco cosa ha indossato per il suo primo impegno sanremese.

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2023 e le sorprese preannunciate sono già moltissime. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa pre-puntata e Amadeus, oltre a celebrare l'incredibile successo di questa 73esima edizione, ha anche dato qualche piccola anticipazione di quello che vedremo in diretta, dall'esibizione dei Maneskin all'esibizione di coppia di Gianni Morandi e Sangiovanni, che all'Ariston lanceranno il loro remake di Fatti mandare dalla mamma. Al suo fianco ci sarà Paola Egonu, la pallavolista che ricoprirà i panni di co-conduttrice e che, a giudicare dai presupposti, non avrà paura di parlare di razzismo. Ecco cosa ha indossato per il suo primo impegno sanremese (dopo che aveva "disertato" lo shooting con le altre conduttrici qualche settimana fa).

Paola Egonu col top a collo alto alla conferenza

Quello di stamattina in conferenza stampa per Paola Egonu è stato un vero e proprio debutto. Fino ad ora, fatta eccezione per un'ospitata a Le Iene lo scorso anno, non era mai apparsa in tv se non per gli eventi sportivi di cui è protagonista. Ora ha lasciato spazio all'eleganza sfoggiando un tailleur dallo stile mannish di Emporio Armani, brand di cui da tempo è testimonial. Ha puntato tutto su un modello in tweed grigio scuro con la giacca over portata sbottonata e i pantaloni coordinati. Niente camicia o top scollato, la pallavolista ha preferito un collo alto total white aderentissimo che le ha fasciato la silhouette.

Paola Egonu in Emporio Armani

Gli orecchini di Paola Egonu

Paola Egonu per la conferenza del Festival di Sanremo non ha rinunciato a due tratti distintivi del suo stile: le treccine lunghissime e i piercing sul viso, li ha abbinati a un paio di micro cerchi d'oro doppi di Pomellato. Sfoggia un cerchietto al setto, un brillantino al nato, un orecchino metallico sotto al labbro e sembra non avere alcuna intenzione di rivoluzionare il suo stile per calcare il palcoscenico dell'Ariston questa sera. Manicure con smalto scuro, un filo di mascara sulle ciglia e bocca al naturale: la Egonu ha puntato tutto su uno stile semplice ma allo stesso tempo glamour e con qualche tocco "ribelle". Farà lo stesso anche questa sera sul palco dell'Ariston per la sua prima volta da co-conduttrice?

Leggi anche La reunion di Paola e Chiara a Sanremo: brillano coi vestiti di paillettes e le maschere di glitter