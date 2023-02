Paola Egonu a Sanremo 2023: quale stilista la vestirà sul palco del Festival La campionessa di pallavolo Paola Egonu diventa co-conduttrice del Festival di Sanremo: le anticipazioni di Fanpage.it su abiti e gioielli che indosserà all’Ariston.

A cura di Beatrice Manca

Paola Egonu in EA7, foto via Instagram @paolaegonu

Un'atleta da record: a soli 24 anni vanta una medaglia d'oro alla Volleyball Nations League, il record mondiale per la schiacciata più veloce di sempre e l'onore di essere stata la portabandiera italiana alla cerimonia di apertura delle ultime Olimpiadi. La pallavolista Paola Egonu ora si cimenta con una nuova sfida: il Festival di Sanremo 2023. Affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston, diventando co-conduttrice per una notte: Fanpage.it ha avuto in anteprima i dettagli sul look, dagli abiti ai gioielli.

Lo stile casual di Paola Egonu

La campionessa Paola Egonu, fuori dal campo, ha uno stile casual ma glamour: ama i crop top e gli abiti colorati, che indossa con anfibi e sneakers. In fatto di moda ama particolarmente il denim, che sfoggia in versione total look con giacche, camicie e tute. E poi colore, colore, colore: le tinte accese riflettono la sua personalità decisa ed energica.

Paola Egonu (foto via Instagram)

Per le serate fuori non rinuncia a indossare i tacchi, sfatando i tabù sull'altezza: sì, si possono indossare le scarpe alte anche superando il metro e novanta. La sua cifra distintiva sono i lunghissimi capelli neri, che porta lisci o intrecciati in minibraids, e la manicure colorata.

La manicure bicolor di Paola Egonu (foto via Instagram)

Cosa indosserà Paola Egonu a Sanremo 2023

Paola Egonu da tempo è il volto di EA7, la linea sportiva di Emporio Armani. Il legame con re Giorgio Armani non poteva non essere celebrato anche sul palco dell'Ariston: lo staff di Paola Egonu ha confermato a Fanpage.it che la campionessa a Sanremo indosserà Emporio Armani, la linea più giovane e fresca dello stilista, ideale per una ragazza sportiva. Anche le scarpe, ovviamente, saranno Emporio Armani. Del resto la campionessa è stata spesso avvistata alle sfilate del brand, impeccabile in tailleur candidi.

Paola Egonu alla sfilata Emporio Armani

Ad assisterla non ci sarà un vero e proprio stylist, ma i professionisti del brand. I make up artist si affideranno alla linea Giorgio Armani Beauty per truccarla sul palco. In una serata così importante non si può fare a meno di un dettaglio prezioso: Paola Egonu brillerà con i gioielli di Pomellato. Tailleur o minidress? Qualunque sia scelta, non vediamo l'ora di vederla sul palco dell'Ariston.