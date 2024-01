Chi veste Maria De Filippi a C’è Posta per Te e quanto costa il vestito in tweed della seconda puntata Oggi va in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te e sul palco la padrona di casa Maria De Filippi si è ancora una volta distinta per eleganza: ecco chi ha firmato e quanto costa il suo abito in tweed. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Maria De Filippi nella puntata di C'è Posta per te

C'è Posta per Te, il people show di Canale 5, è tornato con una nuova edizione ricca di emozioni e fin dalla puntata di debutto è riuscito ad attirare l'attenzione di milioni di spettatori con le sue storie strappalacrime. La padrona di casa è sempre Maria De Filippi, che ancora una volta ha dimostrato di essere l'indiscussa regina della tv italiana con la sua sensibilità e con la sua innata eleganza. Se sul palco di Amici ha lasciato spesso spazio allo stile casual con top e sneakers colorate, per lo show del sabato sera preferisce puntare sulla classe senza tempo. Nella prima puntata era apparsa super chic con una giacca graffiti, questa sera, invece, ha preferito un abito in tweed.

Maria De Filippi in Dolce&Gabbana

Maria De Filippi in nero a C'è Posta per Te

Oggi, sabato 20 gennaio, va in onda la seconda puntata di C'è Posta per Te . Al di là dei super ospiti che faranno delle sorprese a coloro che hanno scritto a Maria per raccontare la loro storia, da Stefano De Martino a Sabrina Ferilli, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look bon-ton della conduttrice. Ha detto temporaneamente addio ai suoi tanto amati tailleur colorati e vitaminici, questa settimana ha preferito cambiare stile.

Maria De Filippi con Sabrina Ferilli

Non ha solo lasciato le gambe in vista con una gonna ma ha anche puntato sul total black come impone il dress code "da prima serata". Ha inoltre "abbandonato" Alexander McQueen, uno dei suoi stilisti preferiti, preferendo l'esuberanza e il glamour di Dolce&Gabbana.

Maria De Filippi con Stefano De Martino

Quanto costa l'abito in tweed di Maria De Filippi

Per la seconda puntata di C'è Posta per Te Maria De Filippi ha indossato il Rashel Midi Dress di Dolce&Gabbana, un modello in tweed nero dal taglio chemisier con dei bottoni gioiello logati sul davanti, lo scollo rotondo, le maniche a tre quarti e due tasche laterali. Il dettaglio kitsch "nascosto"? All'interno è interamente foderato in raso stretch a stampa leopardo. L'abito è in vendita sul sito ufficiale della Maison e il suo prezzo è di 2.450 euro. Maria non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione a un paio di pumps di camoscio nere, e agli immancabili occhiali da vista con la montatura gold. In quante prenderanno ispirazione da lei per essere super raffinate durante una serata invernale?

L'abito in tweed di Dolce&Gabbana