A C’è Posta Donato non perdona la figlia America, la moglie Mirella: “Non ci rispetta, mi ha aggredita” Nella puntata del 1 febbraio di C’è Posta per te, America vuole riallacciare i rapporti con il padre Donato, che non vede da 7 anni per colpa della moglie Mirella. “Mi hai ferito, sono deluso. Devi rispettarci”, ha spiegato l’uomo alla figlia. Poi chiude la busta e non la perdona. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

America è la protagonista della seconda storia di C'è Posta per te, nella puntata in onda sabato 1 febbraio. In studio con il marito Gennaro, la ragazza ha chiamato il programma per poter provare a riappacificarsi con il padre Donato, che non vede e non sente da 7 anni. Sarebbe stato lui a interrompere il rapporto con la figlia e la colpa sarebbe di Mirella, nuova compagna dell'uomo, che non accetta la ragazza.

America vuole riallacciare i rapporti con il padre

"Da quanto è entrata Mirella nella tua vita, è cambiato tutto. Tu sei cambiato verso di noi", ha detto in lacrime America, che da 7 anni non ha alcun tipo di rapporto con il padre Donato. "Mi avete accusato di avervi truffato, sai che non l'avrei mai fatto. So che soffri come soffro io, abbiamo lo stesso sangue. Se Mirella non mi accetta, perché non puoi continuare a essere mio papà?", ha poi aggiunto. La ragazza si è poi rivolta direttamente a Mirella, chiedendole come mai non voglia che lei abbia contatti con il padre: "Da primo giorno che mi ha detto di averti conosciuta, io ero felice. Ti ho sempre accettata e trattata bene. Voglio chiederti perché non vuoi che io abbia contatti con mio padre".

L'ultima discussione tra padre e figlia, che avrebbe reso ancora più difficili i rapporti, avrebbe a che fare con un contratto con Vodafone. America non poteva intestarsi un telefono per alcuni debiti, così Donato si è offerto di fare da garante. Maria De Filippi chiede a Mirella se sia vero che il giorno del problema con la compagnia telefonica, lei abbia detto ad America: "Sei la rovina di tuo padre". La donna però nega: "America dice bugie. Non è vero che non voglio che la frequenti". La conduttrice ha anche chiesto a Donato di un incontro con la figlia quattro anni fa davanti a un supermercato. Mirella precisa: "Sei venuto a casa e me l'hai detto". L'uomo conferma: "Gliel'ho detto a mia moglie, io non dico bugie, sono sincero con lei. Ho detto a mia figlia di non pubblicare le foto altrimenti quella là mi menava".

Donato non perdona America e chiude la busta: "Voglio rispetto"

Mirella sostiene che America non abbia mai avuto alcun tipo di rispetto nei loro confronti, anzi, abbia spesso messo i bastoni tra le ruote: "Non ci ha mai rispettati, è gelosa e rispettiva. Si metteva in mezzo". "Abbiamo rischiato di separarci", ha aggiunto Donato, che vorrebbe rispetto nei suoi confronti. "Possiamo fare pace?", ha chiesto alla fine della discussione Maria De Filippi. "Punto interrogativo, per me è difficile. Non voglio dividermi da mia moglie. Devo fare una scelta tra lei e Mirella", ha risposto Donato. "Da te non voglio una casa, non voglio una macchina, non ce la faccio più", ha detto in lacrime America al padre. "Mi hai ferito, la mia ferita è profonda e lunga, non è facile. Sono rimasto deluso, devi rispettare mia moglie", ha spiegato lui. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi, l'uomo non vuole aprire la busta e dare una seconda possibilità alla figlia.