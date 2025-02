Bacio in studio a C’è Posta, Lucia perdona Francesco per averla tradita: “Certe emozioni le sento solo con lui”

video suggerito

A C'è Posta per te, nella puntata del 1 febbraio, Lucia ha deciso di dare una seconda possibilità a Francesco, che l'ha tradita con la sua ex. Nonostante le bugie e la paura di fidarsi, l'amore che prova nei suoi confronti è stato più forte: ha aperto la busta e si sono baciati dopo mesi di lontananza, pronti a ricominciare.

A cura di Elisabetta Murina

L'ultima storia di C'è Posta per te, nella puntata in onda sabato 1 febbraio, è quella di un amore interrotto. Francesco vuole chiedere scusa a Lucia dopo averla riempita di bugie. L'ha tradita con la sua ex fidanzata, la stessa ragazza che aveva lasciato proprio per iniziare una frequentazione con Lucia. Ma, poco dopo, si è pentito della scelta e vuole tornare sui suoi passi.

Francesco chiede scusa a Lucia, che spiega: "Certe emozioni solo con lui"

"Sono qui per chiederti scusa, sai che ti amo. So di averti fatto male e di averti raccontato bugie. Maledico quel giorno perché ho distrutto tutti i nostri progetti. Con te ho capito cosa significano le parole amore e famiglia", ha spiegato Francesco rivolgendosi a Lucia. "Certe emozioni le vivo solo con lui. Per stare con me, ha lasciato la ex, poi per stare con lei ha lasciato me. Vederlo mi fa effetto come il primo giorno", ha risposto la ragazza. Francesco è tornato dalla sua ex perché aveva notato in lei alcuni comportamenti infantili che non gli erano piaciuti, come il fatto che passasse troppo tempo al cellulare. "Mi diceva di cercare la casa per vivere insieme, ma che senso aveva se non era sicuro di me?", ha spiegato Lucia.

Lucia aveva raccontato a Francesco di avere ormai un'altra relazione, ma lui non ci ha mai creduto. "Era vero", ha precisato lei. Poi però ha spiegato che questa persona oggi non è più al suo fianco: "Sapevo che stasera qui ci sarebbe stato Francesco e volevo ascoltare cosa aveva da dire. Lui non l'ha accettato e l'ho lasciato. Un mese non è niente rispetto a quattro mesi".

Lucia perdona Francesco e lo bacia in studio

Francesco ha spiegato di aver perso il sonno e di stare male per la mancanza della fidanzata. "Sei ancora innamorata?", ha chiesto Maria De Filippi a Lucia. La ragazza ha sorriso imbarazzata: "Sono innamorata del suo essere dolce e bambinone. Quando uscivamo la sera mi apriva e chiudeva lo sportello dell'auto. È iniziato tutto alle stelle, mi sono fidata e pensavo di aver trovato l'uomo con cui dividere la vita". "Togli questa busta, lo sai", l'ha esortata Francesco. "Come faccio a fidarmi di te?", ha chiesto. Poi però i sentimenti hanno preso il sopravvento e ha deciso di dargli una seconda possibilità, aprendo la busta e correndo a baciarlo in studio.