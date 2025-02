video suggerito

A C'è Posta Giulia e Mariangela cercano Al Bano dopo 50 anni, ma lui nega: "Sono balle, che ho fatto di male?" Al Bano è stato ospite della puntata del 1 febbraio di C'è Posta per te. A chiamarlo tre signore, Giulia, Mariangela e Giulia. Le prime due sostengono di averlo incontrato in passato e di aver avuto con lui un incontro piuttosto romantico. Il cantante però non ricorda niente: "Ma che ho fatto di male?".

A cura di Elisabetta Murina

Al Bano è stato protagonista di una delle storie di C'è Posta per te, nella puntata in onda sabato 1 febbraio. Il cantante ha accettato l'invito e si è seduto in attesa di scoprire chi l'ha mandato a chiamare. "Io non sono responsabile di chi scrive questo programma. Devi essere prontissimo", ha scherzato la conduttrice. Dall'altra parte della busta due donne, Giulia e Mariangela, che sostengono di averlo incontrato e di aver vissuto con lui un ‘amore platonico'. Poi anche una terza signora, sempre di nome Giulia, che tra poco compirà 100 anni ed è da sempre sua grande fan, così Maria De Filippi ha voluto fargli una sorpresa.

Al Bano ascolta la storia di Mariangela e Giulia ma non le riconosce

Al Bano è sorpreso dal vedere le tre donne e, una volta che la busta si è aperta, non riesce a riconoscerle. La prima a parlare è Mariangela, che ricorda subito al cantante quando si sono incontrati: "Andavo in ufficio, tu venivi a suonare a casa. Mi hai visto e ti sono abbastanza piaciuta, parliamo di 60 anni fa". La signora all'epoca aveva 16 anni e sostiene che il cantante più volte si sia proposto di accompagnarla a lavoro a bordo della sua lambretta. Lei ha accettato di fare il tragitto insieme ma usando la sua bicicletta perché fidanzata. A mettere una buona parola sarebbe intervenuta anche la mamma del cantante. Maria De Filippi ha mostrato all'ospite alcune foto della donna, ma lui ha chiarito: "Sono balle, mia mamma non si è mai mossa da Cellino San Marco".

A prendere parola è stata poi Giulia, che subito ha precisato: "Guardami, non sono Sophia Loren o Marylin Monroe, anche se mi piace vestimi bene". Poi ha aggiunto: "Mi inviti a cena?". "Ma che ho fatto di male? Scusate, ma Silvana che fine ha fatto?", ha scherzato Al Bano. La donna lavorava in una ditta di gioielli proprio di fronte al ristorante in cui il cantante avrebbe fatto il cameriere. Dopo mesi di sguardi, i due si sarebbero salutati. Al Bano però non ricorda nulla.

Al Bano abbraccia Giulia, da sempre sua fan: "Hai davvero 99 anni?"

Maria De Filippi ha poi presentato la terza donna, Giulia, da sempre fan sfegatata di Al Bano. Tra poco compirà 100 anni e la conduttrice ha voluto farle una sorpresa. La signora è andata diverse volte sotto casa del cantante sperando di trovarlo, ma non è mai riuscita a incontrarlo di persona. Ha un figlio che crede gli somigli, ma lui non è d'accordo dopo aver visto una foto:"È più bello di me. Senti, hai la ricetta per arrivare a 99 anni?". Poi la busta si è aperta e Al Bano ha abbracciato le tre donne.