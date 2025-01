video suggerito

Ascolti TV sabato 25 gennaio: chi ha vinto tra C'è posta per te e Ora o mai più Chi ha vinto tra C'è posta per te, programma di Maria De Filippi in onda su Canale5, e Ora o mai più condotto da Marco Liorni su Rai1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, sabato 25 gennaio.

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, sabato 25 gennaio, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata di C'è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi. Nell'access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 25 gennaio.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti tv tra C'è posta per te e Ora o mai più

Nella prima serata di sabato 25 gennaio Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni. Ha vinto Pierdavide Carone (qui la classifica completa della terza puntata). Su Canale5 in onda C'è posta per te. Ospiti della puntata Annalisa e Alvaro Morata. Non sono mancate storie particolarmente intense come quella di Rachel che ha trovato il coraggio di perdonare il padre che l'aveva abbandonata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie S.W.A.T. Rai3 ha trasmesso Anna Frank e il diario segreto, film con Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft, Ralph Prosser e Michael Maloney. Italia1 ha proposto il film d'animazione Kung Fu Panda 3. Rete4 ha trasmesso Schindler's List – La lista di Schindler, film con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall e Jonathan Sagall. Su Tv8, Alessandro Borghese con 4 Ristoranti. Su La7 il programma In altre parole.

Affari tuoi e Striscia la notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Roberto, concorrente della Puglia. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, tg satirico di Antonio Ricci.