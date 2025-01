video suggerito

Ad Affari Tuoi Roberto non rischia e accetta l'offerta del Dottore: nel suo pacco aveva una cifra più alta Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 25 gennaio gioca Roberto dalla Puglia. Il concorrente, accompagnato dalla madre Franca decide di accettare l'offerta del Dottore. Nel suo pacco, però, c'era una cifra più alta.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 25 gennaio 2025 gioca Roberto dalla Puglia con il pacco numero 8. Il concorrente, che si sta per laureare in medicina, è accompagnato dalla madre Franca. Con il secondo tiro vanno subito via i 300mila euro e, nonostante la rimonta, il concorrente cede al Dottore accettando la sua offerta. La sua scelta, però, si rivela errata: nel suo pacco aveva una cifra più alta.

La partita di Roberto e Franca

La partita di Roberto e Franca si apre con un pacco contenente 200 euro. Subito dopo, però, vanno via i 300mila euro. Una parziale consolazione arriva con i tiri successivi, madre e figlio spacchettano 50, 30mila, 10mila e 10 euro. In gioco parità tra rossi e blu. "Vediamo il bicchiere mezzo pieno" commenta Stefano De Martino. La prima offerta del Dottore ammonta a 25mila euro, ma i concorrenti rifiutano. Nonostante la batosta iniziale, Roberto e Franca vanno avanti aprendo pacchi contenenti cifre relativamente basse: via 1, 500 e 5mila euro. I giocatori rifiutano il cambio e procedono con tre tiri, trovando 0, 15mila e 100 euro. L'offerta del Dottore da 35mila euro viene rifiutata. Arriva la batosta: via i 200mila euro. Roberto rifiuta il cambio e chiarisce perché il numero 8 del suo pacco è importante per lui: "È il mese in cui è morta sia mia nonna materna che paterna". È festa in studio quando i concorrenti trovano le 100 orecchiette. La proposta del Dottore è di nuovo di 25mila euro, ma ancora una volta Roberto rifiuta.

Con il tiro seguente vanno via 75mila euro e madre e figlio rifiutano il cambio. Quando anche 75 euro vanno via, in gioco rimane solo un pacco blu da 20 euro. Il Dottore propone di nuovo 35mila euro e questa volta Roberto accetta: "I progetti sono tanti, sono ancora uno studente e questi sono soldi. Arrivato a questo punto non me la sento di continuare".

Il finale di Roberto e Franca

Stefano De Martino chiede a Roberto come avrebbe continuato la partita. Il concorrente trova prima 2omila e se fosse andato avanti avrebbe aperto il pacco con i 100mila euro. Nelle battute finali, in gioco sarebbero rimasti da una parte 20 euro e dall'altra 50mila. Era proprio quest'ultima la cifra contenuta nel pacco del concorrente, che torna a casa con l'assegno da 35mila euro.