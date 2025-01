video suggerito

C’è posta per te, Annalisa fatica a trattenere le lacrime per Laura e Alberto: “Mi sento piccola vicino a voi” Annalisa è ospite della puntata di C’è posta per te di sabato 25 gennaio. La cantante si commuove per la storia di Laura e Alberto, due genitori che hanno perso la figlia Melania in un incidente nel 2023. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Annalisa è ospite di C'è posta per te nella puntata in onda sabato 25 gennaio. A invitare la cantante nella trasmissione sono state Alessandra e Marika. Le due amiche volevano fare sorpresa a Laura e Alberto, genitori della loro amica Melania, che ha perso la vita in un incidente il 24 dicembre 2023.

Le parole di Annalisa per Laura e Alberto

È difficile per Annalisa trattenere l'emozione in studio dopo aver sentito la storia di Laura e Alberto. Melania e i suoi genitori sono sempre stati grandi fan della cantante. "Sono onorata e commossa" dice l'artista avvicinandosi a loro. E ancora:

Mi sento molto piccola vicino a voi, ho ascoltato la vostra storia, questa lettera, dice che siete dei genitori incredibili, non solo per i vostri figli, ma anche per loro, si sentono molto fortunate. Siete grandi, lo hanno raccontato loro, vedo una famiglia bellissima, vedo voi che siete veramente forti, siete stati capaci di dar forza non solo a voi stessi, ma anche a loro.

Annalisa ammette di sentirsi onorata per averli incontrati e che avrebbe piacere di invitarli al suo prossimo concerto: "Come ultima sorpresa, ecco una cosa. In questo cuscino c'è una taschina, c'è un bigliettino è un pensierino per voi".

Alessandra e Marika chiedono scusa ai genitori di Melania scomparsa in un incidente

La puntata di C'è posta per te in onda sabato 25 gennaio si apre con la storia di Alessandra e Marika, due amiche che si rivolgono alla trasmissione di Maria De Filippi per chiedere perdono a Laura e Alberto per non essere state in grado di consolarli dopo la perdita della figlia. I due sono i genitori di Melania, la loro amica del cuore scomparsa in un incidente nel 2023. Nel corso della puntata, Alessandra e Marika aprono i loro cuori:

Avevate perso una figlia, avremmo dovuto essere di supporto, ma non abbiamo detto niente, neanche una frase. Ci avete fatto coraggio, ci avete spronato a reagire, vi chiediamo scusa se non abbiamo trovato la forza per starvi vicino come avremmo voluto. Noi non sostituiremmo mai Melania, ma vorremmo essere il sostegno del vostro presente e del vostro futuro, ma vorremmo ricambiare l'amore che ci avete dato, perché potete essere certi che nel nostro cuore ci sarà sempre un posto speciale per voi.