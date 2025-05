video suggerito

Maria De Filippi vorrebbe una nota ballerina di Amici sul Trono Over di Uomini e Donne Le idee per i programmi tv della prossima stagione iniziano già a farsi avanti e sembrerebbe che Maria De Filippi stia già pensando al Trono Over di Uomini e Donne. La conduttrice, infatti, vorrebbe proporre il programma a una nota ballerina di Amici: ecco di chi si tratta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

144 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l'arrivo di maggio i programmi televisivi vanno pian piano verso la chiusura stagionale, in vista delle puntate autunnali che daranno il vita ad un nuovo e intenso anno di programmazione. Ed è così che anche Uomini e Donne sta per chiudere i battenti, ma già si pensa alle prossime puntate che, quindi, sono già in fase di elaborazione, sebbene tra i programmi di Maria De Filippi ancora in itinere ci sia ancora Temptation Island, pronto ad infiammare l'estate. Eppure, sembrerebbe che la conduttrice abbia già un'idea, piuttosto interessante, per il prossimo Trono Over, ovvero offrire la poltrona a un volto conosciuto della tv, si tratterebbe di Francesca Tocca.

La proposta di Maria De Filippi

A divulgare la notizia, sebbene non sia stata ancora confermata, è stato Riccardo Signoretti sul suo settimanale, Nuovo Tv, in cui ha rivelato che la conduttrice avrebbe tutta l'intenzione di chiamare nel famoso dating show la ballerina professionista di Amici, nonché ex di Raimondo Todaro, con il quale la relazione è ormai conclusa dopo l'avvicinamento più recente. Sul settimanale si legge:

Anche Maria De Filippi pensa alla prossima stagione de suo dating show. Chi metterà sul trono over? Maria vuole sul trono l’ex di Todaro. Infatti pare proprio che tra le favorite ci sia Francesca Tocca. La ballerina è tornata single dopo l’addio a Raimondo Todaro, ed è così bella da assicurare il pieno di corteggiatori e di ascolti. Lei accetterà?

Francesca Tocca, fonte Instagram

Francesca Tocca e la smentita del presunto flirt: "Sono single e tale voglio restare"

Nell'ultima ospitata che l'ha vista protagonista a Verissimo, Francesca Tocca aveva parlato della fine della sua relazione con Raimondo Todaro, dopo 17 anni insieme, la nascita della piccola Jasmine e diversi alti e bassi. La ballerina aveva spiegato cosa li avesse portati alla rottura: "Abbiamo dato tutti noi stessi in questa relazione, abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il nostro bene e per quello della bambina. Però poi ci siamo resi conto che, più forzavamo la cosa, più ci stavamo facendo del male". Attualmente i due hanno un rapporto sereno: "È difficile da spiegare" ha dichiarato Tocca. Intanto, voci di un suo possibile nuovo flirt sono emerse in queste settimane e sono state anche prontamente smentite dalla diretta interessata che su Instagram ha replicato ai rumors: "Sono single e tale voglio restare. Quindi direi anche che potete cercare altre argomentazioni. E lasciatemi stare". Non sarebbe da escludere, quindi, che possa davvero prendere in considerazione l'idea di partecipare al dating show di Canale 5, d'altra parte Signoretti era stato anche il primo a rivelare che Tina Cipollari sarebbe tornata sul Trono; non resta che scoprire se anche stavolta avrà avuto ragione.