Giulia Stabile e Holden in vacanza a Porto Cervo, lo scatto che alimenta le voci di un flirt tra i due ex di Amici

Dopo la fine della sua relazione con Sangiovanni, nata sotto i riflettori di Amici, attorno a Giulia Stabile si sono accesi nuovi rumors su un possibile flirt. Nelle scorse ore, infatti, la ballerina ha postato una foto in compagnia di Holden, cantautore romano ed ex concorrente di Amici 23, con cui starebbe trascorrendo le vacanze a Porto Cervo, in Sardegna.

Giulia Stabile e Holden insieme in vacanza

Ad alimentare le voci è stata una foto condivisa sui social dalla stessa Giulia Stabile, in cui i due sorridono insieme. Non è chiaro se si tratti di una semplice amicizia o di un vero e proprio flirt, ma a scatenare ulteriori speculazioni è stata una dedica scritta ad Holden: "Ti voglio bene". Un'espressione che ha alimentato i sospetti su una possibile relazione, soprattutto considerando il precedente di Giulia, che dopo la fine della storia con Sangiovanni aveva lasciato intendere di voler vivere un amore più sereno e lontano dai riflettori. Sebbene i due non abbiano confermato nulla, la loro vicinanza potrebbe suggerire che tra loro possa essersi creato un bel legame.

Le parole di Giulia Stabile sul suo percorso ad Amici

In una recente intervista ospite nel podcast di Alessia Lanza, Giulia Stabile aveva ripercorso la sua esperienza ad Amici, a cui partecipò e vinse nel 2021. Dall'infanzia, ai problemi con la timidezza fino alla passione per la danza, la ballerina è finita a parlare del suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. Oggi le due sono molto legate, tanto che continua a lavorare nel talent come professionista, ma all'inizio pensava di non piacerle. "Con Maria si è creato un bellissimo rapporto però lei in realtà è così con tutti, se vede qualcuno che sta male, lei lo aiuta. Io avevo molte paranoie, pensavo non mi volesse bene perché parlava molto con i cantanti e pensavo di non piacerle. Invece adesso so che mi vuole bene". E ancora: