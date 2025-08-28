Alessandro Greco ferma tutto a Unomattina Estate: “La rifacciamo da capo”, ma è in diretta

Alessandro Greco ferma Unomattina Estate e chiede di ricominciare il blocco. Il video va in nero e riparte da capo, scatenando il dibattito sui social: diretta o registrato? Alla fine della puntata, il conduttore ci scherza su.

Un momento di imbarazzo che diventa immediatamente caso su cui discutere. Durante l'ultima puntata di Unomattina Estate, Alessandro Greco ha vissuto un episodio che ha fatto accendere la campanella d'allarme agli addetti ai lavori, sollevando interrogativi sulla natura della trasmissione.

La gaffe che blocca la diretta

Tutto inizia quando Domenico Marocchi conclude il segmento musicale e passa la linea ad Alessandro Greco per la sua rubrica "Libri da mangiare", spazio culturale della trasmissione. Ma qualcosa evidentemente non convince il conduttore che, dopo aver preso la parola, si ferma improvvisamente. "Scusate, la rifacciamo da capo. Evidentemente so' arrivato", dice Greco interrompendo il flusso della trasmissione. A quel punto accade l'impensabile per un programma che dovrebbe andare in diretta: il video va completamente in nero per poi ripartire dall'inizio del blocco, come se nulla fosse accaduto.

Il video virale che accende il dibattito

Il momento non è passato inosservato al sempre attento Marco Salaris, noto sui social come @seelallero, che ha immortalato la sequenza rendendola immediatamente virale su X. Il filmato ha scatenato commenti e domande da parte del pubblico, lasciando intendere l'esistenza di possibili segmenti pre-registrati all'interno di quello che dovrebbe essere un programma in diretta.

La replica di Greco: "Può succedere pure in diretta"

Di fronte alle speculazioni, Alessandro Greco non si è fatto attendere e ha risposto direttamente su X con la sua versione dei fatti. "Non ero convinto, ho deciso di ricominciare. Può succedere pure in diretta, no?", ha scritto il conduttore, assicurando che non esistono blocchi registrati all'interno della trasmissione.

L'ironia finale con Carolina Rey

L'episodio si è chiuso con una nota di autoironia. Al termine della puntata, Greco è tornato scherzosamente sull'accaduto rivolgendosi alla collega Carolina Rey: "La vorrei rifare", un modo leggero per stemperare la tensione e trasformare un momento potenzialmente imbarazzante in un'occasione di complicità con il pubblico.