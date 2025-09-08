“Gennaro non ti sentiamo”, problemi tecnici su Rai2 ma in tv si sentiva benissimo: la reazione di Sangiuliano

Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

È il bello della diretta, si dirà. A Re Start, rotocalco di Rai2 ripartito questa mattina lunedì 8 settembre con la conduzione di Annalisa Bruchi, c'è Gennaro Sangiuliano in collegamento da Parigi. Si parla del governo che si trova a rischio sfiducia, ma proprio mentre l'ex ministro della Cultura prova a parlare dallo studio la conduttrice non riesce a sentirlo, nonostante in realtà in tv la sua voce si sentisse forte e chiara. Dopo aver ripetuto due volte l'attacco del suo intervento, la reazione di Gennaro Sangiuliano è sfiduciata, come si può vedere nel video raccolto da Marco Salaris (@seelallero).

Un flop tecnico

Mentre a casa i telespettatori sentivano perfettamente la voce dell'ex ministro, forte e chiara attraverso i loro televisori, in studio la situazione era completamente diversa. Annalisa Bruchi non riusciva a percepire nemmeno una parola di quello che Sangiuliano stava dicendo, creando uno di quei momenti di imbarazzo che caratterizzano le dirette televisive quando ci si mette la sfortuna tecnica di mezzo.

La resa dopo due tentativi

Sangiuliano, ignaro del problema tecnico che affliggeva solo l'audio in studio, ha iniziato il suo intervento cercando di raccontare lo scenario politico francese, delicatissimo al momento. Ma dopo aver ripetuto due volte l'attacco del suo ragionamento, vedendo la conduttrice completamente spiazzata e incapace di interagire, la sua espressione ha tradito tutto lo sconforto della situazione.

Sangiuliano ancora protagonista involontario

Re Start, che puntava a ripartire con il piede giusto dopo la pausa estiva, si è ritrovata invece con un episodio che probabilmente farà più parlare del contenuto stesso della trasmissione. Ovviamente, il motivo è dovuto anche al protagonista involontario di questa gaffe tecnica, l'ex ministro Sangiuliano, già al centro di questioni note a tutti.