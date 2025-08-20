Ruba i fiori dalle corone per i funerali di Pippo Baudo e lo ammette al Tg1: “Li ho presi per avere un ricordo”

Un episodio grottesco, per non dire imbarazzante, ha caratterizzato la lunga diretta del Tg1 a Militello Val Di Catania per i funerali di Pippo Baudo. L'inviato della testata del servizio pubblico, durante un classico vox populi, si è avvicinato a una signora con dei fiori seduta a una panchina: "Signora, la vedo con dei fiori. Lei li ha portati per Baudo?". La risposta è la notizia: "No, li ho presi io dalle corone per avere un ricordo in qualche modo".

La gaffe imbarazzante al Tg1

L'episodio, ripreso in diretta televisiva, ha creato un momento di imbarazzo che ha fatto il giro dei social media. Il giornalista, evidentemente alla ricerca di testimonianze toccanti sulla partecipazione popolare, si è trovato di fronte a una situazione inaspettata che ha trasformato quello che doveva essere un momento di commozione collettiva in una scena involontariamente comica. La franchezza della signora nel confessare di aver prelevato i fiori dalle composizioni funebri ha colto di sorpresa l'inviato, creando quello che possiamo definire in scioltezza un "instant meme". Su X, infatti, Il Grande Flagello – notoriamente impietoso in situazioni come queste – non ha esitato a rilanciare la sequenza.

L'inviato del Tg1 in difficoltà

L'episodio testimonia anche la grande difficoltà dell'inviato del Tg1, l'unico in una piazza stracolma di persone, di fare con serenità il suo lavoro. Seguendo la diretta dei funerali di Pippo Baudo, si è percepita una netta differenza tra lo studio, magistralmente condotto da Giorgia Cardinaletti con i resoconti e i racconti bellissimi di Umberto Broccoli, e appunto l'esterna, con l'inviato spesso in difficoltà. Per quanto l'inviato sia stato chiaramente incolpevole, la spontaneità della risposta della signora, che non ha mostrato alcun imbarazzo nel rivelare il suo gesto, ha creato un contrasto stridente con la solennità del momento.