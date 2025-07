Monica Setta alla Gialappa’s Band sulla sua imitazione: “Gli dovrei dare botte. Dimenticatemi o fatemi più carina”

In un video anticipazione della nuova edizione di Storie di donne al bivio, Monica Setta torna sul caso dell’imitazione di Giulia Vecchio a Gialappa’s Show. Le parole della conduttrice: “Gli dovrei dare botte”. Poi, il pensiero per la nuova stagione dello show in onda su TV8: “Gli auguro tutto il bene, anche per la prossima”.

In un video anticipazione della nuova edizione di Storie di donne al bivio, Monica Setta torna sul caso dell'imitazione di Giulia Vecchio a Gialappa's Show. Le parole della conduttrice: "Gli dovrei dare botte". Poi, il pensiero per la nuova stagione dello show in onda su TV8: "Gli auguro tutto il bene, anche per la prossima".

Le parole di Monica Setta rivolte alla Gialappa's Band

A tornare sul caso dell'imitazione di Giulia Vecchio è stata la stessa Monica Setta, in occasione dell'intervista a Gabriella Golia, annunciatrice per una sera con Mago Forest e la Gialappa's Band. Mercoledì sarà ospite a Storie di donne al bivio e, nel video di anticipazione pubblicato sul suo profilo Instagram, Setta ha colto l'occasione per rivolgere un messaggio al duo comico: "Io gli dovrei dare botte perché mi hanno fatto un'imitazione dove ero bruttissima, ma sono talmente simpatici che comunque approfitto per dire che hanno fatto una splendida stagione. Gli auguriamo tutto il bene anche per la prossima".

Poi, la frecciata in tono scherzoso: "Dimenticatemi, se potete, o fatemi più carina". "Ti inviteranno, vedrai", ha commentato Golia per sdrammatizzare. Una provocazione che la conduttrice ha colto con entusiasmo: "Speriamo, mi farebbe veramente molto piacere".

Il caso dell'imitazione di Giulia Vecchio

Tutto è cominciato qualche mese fa quando, in un'intervista rilasciata all'Ansa, Monica Setta aveva commentato l'imitazione che Giulia Vecchio aveva fatto di lei, dichiarando che i suoi legali avessero "scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio". Setta è poi tornata sull'argomento in una successiva intervista a Vanity Fair: "Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l'Incredibile Hulk", le parole. "Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro", aveva concluso.