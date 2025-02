video suggerito

Giulia Salemi, prima Fashion Week da mamma: fiocchi alle sfilate, fascia porta bebè a casa con Kian Giulia Salemi è diventata mamma da poco più di un mese ma non per questo ha rinunciato alla Milano Fashion Week. Alle sfilate è apparsa super glamour con un tubino tempestato di fiocchi, mentre una volta tornata a casa dal piccolo Kian ha indossato la fascia porta bebè.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è partita ieri con l'attesissimo show di Gucci che ha sfilato senza direttore creativo, continuando poi in serata con grandi nomi come Iceberg, Alberta Ferretti e Dsquared2 (dove ad attirare le attenzioni sono state soprattutto Chiara Ferragni e Annalisa, apparse fianco a fianco nel front-row). Tra le Maison che hanno presentato la collezione per l'Autunno/Inverno 2025-26 c'è stata anche N.21, tra i cui invitati non poteva mancare Giulia Salemi. Diventata mamma da poco più di un mese, l'influencer non ha voluto rinunciare alla Settimana della Moda: ecco cosa ha indossato alla sfilata e cosa ha fatto una volta tornata a casa dal piccolo Kian.

Il look total black di Giulia Salemi alla MFW

Il 10 gennaio 2025 Giulia Salemi è diventata mamma del piccolo Kian, il primo figlio nato dall'amore con Pierpaolo Pretelli, e da allora si sta servendo regolarmente dei social per documentare ogni dettaglio di questa nuova ed emozionante esperienza. Sebbene prendersi cura del bimbo sia non poco impegnativo, sta riuscendo a conciliare alla perfezione impegni familiari e professionali.

Giulia Salemi alla Milano Fashion Week

Non sorprende, dunque, che abbia voluto partecipare alla Milano Fashion Week a circa 5 settimane dal parto. Ieri ha preso posto nel front-row della sfilata di N.21, apparendo elegantissima con un tubino nero della Maison, un modello con gonna midi e cut-out sul décolleté arricchiti da romantici fiocchi. Sling-back con tacco medio, cappottino in tinta e orecchini a cerchio esaltati da un raccolto: la maternità sta rendendo Giulia Salemi ancora più bella.

Giulia Salemi in N.21

Giulia Salemi col piccolo Kian tra le braccia dopo le sfilate

Cosa ha fatto Giulia non appena rientrata a casa? Naturalmente si è presa cura del piccolo Kian, diventato ormai la sua più grande di vita. Dopo essersi struccata e aver riposto gli abiti glamour nell'armadio, ha indossato i pantaloni della tuta e la fascia porta bebè, facendo addormentare il bimbo fra le sue braccia.

Giulia Salemi con la fascia porta bebè

Incantata dall'immensa tenerezza della scena, non ha potuto fare a meno di realizzare un video selfie da postare sui social, nel quale ha definito il figlio "Il mio vitellino". Insomma, a quanto pare Giulia ha trovato un perfetto equilibrio tra la sua nuova vita da mamma e la passione per la moda che da sempre la contraddistingue: nei prossimi giorni continuerà a presenziare alle sfilate milanesi?