Perchè Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno chiamato il figlio Kian: il significato del nome

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono appena diventati genitori e hanno dato il dolce annuncio sui social. Dopo la nascita del bambino i fan hanno iniziato a chiedersi: come hanno chiamato il Prelemino, che fino a oggi era stato soprannominato "Pistacchio"? La coppia lo ha rivelato nel post condiviso su Instagram, nella cui didascalia c'è scritto semplicemente Kian Salemi Pretelli. Un nome originale, diverso dal solito e dal significato particolare.

Nella prima foto di famiglia Giulia e Pierpaolo posano fianco a fianco, con eleganti pigiami di seta coordinati in blu notte: lui bacia sulla fronte della neo mamma, lei tiene tra le braccia il piccolino appena venuto al mondo.

Le origini e il significato del nome Kian

Negli ultimi mesi Giulia Salemi ha condiviso con i fan tutti i dettagli della gravidanza, dai look premaman alla creazione della cameretta per il bimbo, fino ad arrivare alla preparazione della mummy bag da portare in ospedale nel momento del parto. Ora che il piccolo è finalmente arrivato, l'influencer ha potuto rivelare anche il suo nome: Kian. Ispirato dalle origini persiane dell'influencer (è infatti un nome iraniano), deriva dalla parola omonima che letteralmente significa "re", "regno". Nell'antichità veniva dato ai figli maschi come simbolo di ricchezza, potere e nobiltà, visto che Kiyan era il nome di una dinastia mitologica in Persia, i Kianidi.

Giulia e Pierpaolo hanno dato al figlio il doppio cognome

Ad oggi il nome Kian è molto diffuso negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito e sta lentamente diventando popolare anche nel resto d'Europa, dalla Germania alla Francia, fino ad arrivare alla Spagna. Coloro che portano questo appellativo sottintendono la presenza di una personalità forte e carismatica, con una grande capacità di prendere decisioni importanti. Giulia Salemi lo ha scelto per rendere omaggio alle sue persiane e ha, inoltre, scelto di dare a suo figlio entrambi i cognomi cognomi, il suo, Salemi, e quello del papà, Pretelli. Scommettiamo che Kian presto diventerà uno dei nomi più gettonati tra i neonati?