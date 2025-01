video suggerito

Il post-parto di Giulia Salemi: le prime foto di Kian sono con la tutina dal dolce messaggio Giulia Salemi è appena diventata mamma e, sebbene preferisca godersi questo momento lontana dai riflettori, di recente ha postato sui social qualche dolce foto del post-parto: ecco cosa ha fatto indossare a Kian non appena tornata a casa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: dopo aver documentato su Instagram ogni dettaglio della gravidanza, qualche giorno fa è finalmente diventata mamma per la prima volta. Ha messo al mondo il piccolo Kian, il figlio nato dall'amore con Pierpaolo Pretelli, e non potrebbe essere più felice. Per godersi al massimo questi dolci attimi con il bimbo tra le braccia ha pensato bene di prendersi una pausa dai social ma proprio nelle ultime ore è tornata con un album dedicato alla maternità accompagnato dalla didascalia "Vita vera". Come sta andando il post-parto? Tra poppate, abbracci, regali e dolci tutine, l'influencer sembra essere il ritratto della serenità.

La prima tutina del piccolo Kian

Il post-parto è sempre un momento super emozionante per una neomamma e a quanto pare Giulia Salemi non fa eccezione, tanto che addirittura ha preferito rimanere lontana dai social per godersi l'immensa felicità di questa nuova esperienza. Nelle ultime ore, però, ha postato alcune foto dei primi momenti con Kian, incantando i fan con l'immensa dolcezza dei ritratti di famiglia.

Il dolce ritratto di famiglia

Niente trucco, sorriso stampato sulle labbra e piccolo tra le braccia: Giulia sembra essere letteralmente rinata. Qual è la prima tutina che ha fatto indossare al neonato? Naturalmente quella a tema mamma: è firmata Nanàn, è a fondo azzurro ma sul davanti è decorata con un orsetto (lo stesso che ha ispirato la cameretta del bimbo) e la scritta ricamata "La mamma mi ha fatto bellissimo". Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 39 euro.

Leggi anche Come è fatta la cameretta del figlio di Giulia Salemi: la nursery dai colori neutri con gli orsetti

Tutina Nanàn

I regali ricevuti da Giulia Salemi dopo il parto

Giulia ha inoltre condiviso diversi selfie alle prese con le poppate ma anche un video in cui non riesce a fare a meno di annusare la testina di Kian e delle tenere foto papà-figlio, nelle quali Pierpaolo tiene il bimbo tra le braccia mentre suona al piano per lui.

I bouquet di fiori ricevuti da Giulia Salemi

Tra gli scatti, inoltre, c'è anche un primo piano sul tavolo del salotto letteralmente "invaso" da bouquet di fiori freschi, probabilmente tutti regali ricevuti da amici e cari poco dopo il parto. Insomma, Giulia Salemi si sta godendo al 100% la sua prima esperienza da mamma e, sebbene posti pochissimo rispetto al solito, i followers la "perdonano" e sono lieti di vederla felice come non mai.