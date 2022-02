Clizia Incorvaia racconta il parto: “Gioiosa di questo corpo più forte di quanto pensassi” Il 19 febbraio Clizia Incorvaia ha messo al mondo Gabriele. Lei e il compagno, Paolo Ciavarro, sono al settimo cielo. La neo mamma a distanza di qualche giorno dal parto ha voluto rassicurare le donne che stanno per vivere la stessa esperienza.

Clizia Incorvaia ha fatto ritorno a casa col piccolo Gabriele, dopo una breve degenza in ospedale post partum: ad accogliere mamma e figlio c'erano tutti i familiari, che hanno organizzato per i due una festa di benvenuto. Il party si è svolto nella casa romana che l'influencer condivide col compagno Paolo Ciavarro. La coppia ha ovviamente fatto alcuni cambiamenti, in vista dell'allargamento della famiglia. Quello che una volta era l'angolino fashion dell'influencer, ora è diventato la cameretta del bebè, minimal e chic, tutta bianca. Al posto di scarpe e vestiti, hanno fatto la loro comparsa la culla, il fasciatoio e i giocattoli! I neo genitori sono pieni di gioia, un sentimento che stanno condividendo con i loro fan e follower anche sui social, dove soprattutto la Incorvaia è molto attiva e seguita. Per questo ha voluto lanciare un messaggio alle donne che si stanno preparando al parto.

Clizia Incorvaia parla alle mamme

Gabriele (nato il 19 febbraio) è il secondogenito di Clizia Incorvaia, già mamma di Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. Chiusa la relazione col cantante, l'influencer si è innamorata di Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi. Galeotto fu il Grande Fratello VIP: la coppia infatti si è conosciuta all'interno del reality. Per loro ora si prospetta una vita nuova, una nuova normalità da gestire. Entrambi sono entusiasti e hanno più volte ringraziato i follower per l'affetto ricevuto in questi giorni emozionanti.

L'influencer ha anche voluto raccontare la sua esperienza col parto e con la gravidanza, momenti di certo delicati per ogni donna, che a volte vengono vissuti con particolare apprensione e preoccupazione. Lei ha voluto porre l'accento su tutta la bellezza e l'emozione che questi momenti racchiudono, piuttosto che sul dolore fisico e sulle trasformazioni del corpo. Certo non è facile vedersi allo specchio così diverse rispetto a pochi mesi prima, ma un corpo che accoglie, nutre e dona la vita va rispettato e accudito con amore.

Il suo messaggio difatti è rivolto proprio a quelle donne in procinto di partorire, le ha in qualche modo volute rassicurare e rasserenare, per toglierle dal panico: "Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno, il giorno in cui daranno la vita al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente)". La sua esperienza è stata positiva grazie alle persone di cui si è circondata, sia staff medico che familiari, che l'hanno sempre spinta a informarsi: "Il parto non è stato più paura ma forza e adrenalina. Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la vita osannarla come il più bel giorno di festa".