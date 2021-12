Clizia Incorvaia, il suo angolo fashion diventa la stanza del bebè: maxi peluche e un cavallo a dondolo Clizia Incorvaia diventerà mamma tra poco più di 2 mesi, aspetta un figlio da Paolo Ciavarro e non potrebbe essere più felice. Di recente ha ristrutturato casa per accogliere il bebè: ha detto addio al suo angolo fashion e lo ha trasformato in una splendida cameretta per il neonato in arrivo.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia è incinta, aspetta il suo secondo figlio, il primo che nascerà dalla relazione con Paolo Ciavarro, e non potrebbe essere più felice. I due si sono incontrati nel 2020 al Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati, l'amore tra loro è stato fin da subito così travolgente da averli spinti a mettere su famiglia. Attualmente mancano poco più di 2 mesi al momento del parto ed è per questo che l'influencer ha deciso di ristrutturare casa per accogliere al meglio il bebè in arrivo. Sui social ha mostrato quella che sarà la sua cameretta e che fino a qualche tempo fa era "l'angolo fashion" che si era ritagliata all'interno dell'appartamento.

Il vecchio "angolo fashion" di Clizia

Clizia Incorvaia dice addio alla sua camera armadio

Clizia Incorvaia non ha mai nascosto la sua passione per la moda, basti pensare al fatto che è diventata nota proprio come fashion blogger (oltre che per il matrimonio con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni). Non sorprende, dunque, che all'interno del suo appartamento milanese fino a qualche giorno fa avesse una piccola stanza con tutti gli abiti e gli accessori della sua collezione. Oggi, però, ha rivoluzionato la disposizione della camera: ha detto addio ai manichini, alle cassettiere e ai porta bijoux, ora al suo interno è tutto a tema neonato.

La stanzetta pe il bebé in arrivo

La cameretta del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La futura mamma ha mostrato la trasformazione dello spazio sui social. Nella didascalia di un breve video postato su Instagram ha scritto: "Ecco la cameretta di bebè. Così come l'avevamo sognata: minimal e chic! E ciò che prima era il mio angolo fashion, lascia spazio al mondo del nostro piccolo".

I giochi applicati sulla culla

La cassettiera è stata sostituita con un fasciatoio, su una delle maxi poltrone è stato piazzato un enorme peluche a forma di orsetto, mentre nella zona che una volta era riservata alle scarpe oggi ci sono la culla, una scultura a forma di coniglietto e un cavallo a dondolo (che però il bimbo potrà usare solo quando sarà un tantino più grande). Insomma, nella stanzetta del bebè tutto è all'insegna del bianco e della dolcezza: quanti saranno i futuri genitori che prenderanno ispirazione dalle idee di Clizia?