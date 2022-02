Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la festa di benvenuto per Gabriele: peluche e dolci personalizzati Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati a casa dopo aver accolto in famiglia il piccolo Gabriele, il loro primo figlio nato il 19 febbraio. Come sono stati accolti? Con una festa di benvenuto per il bimbo: tra festoni e dolci personalizzati, tutto è stato incantevole.

A cura di Valeria Paglionico

Il 19 febbraio 2021 è nato Gabriele Ciavarro, il primo figlio di Clizia Incovaia e Paolo Ciavarro, la coppia formatasi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo 9 mesi di attesa i due hanno finalmente coronato il lo sogno d'amore e non potrebbero essere più felici, tanto da non perdere occasione per documentare sui social tutti i dettagli dell'arrivo del piccolo. Nelle ultime ore sono finalmente tornati nella loro casa romana dopo il parto e ad accoglierli c'era una dolcissima festa di benvenuto per il neonato. A organizzarla sono stati i familiari, che hanno decorato l'abitazione con festoni e dettagli personalizzati.

La festa di benvenuto per il piccolo Gabriele Ciavarro

"Dopo lunghi nove mesi finalmente ti conosciamo piccolo Gabri e la tua famiglia: TI AMA TANTO!", sono queste le parole che hanno accompagnato il breve video della festa di benvenuto postato da Clizia Incorvaia sui social.

La torta per il piccolo Gabriele

All'interno della casa della coppia tutto è stato decorato con gadget e festoni a tema, dai semplici palloncini azzurri alle maxi scritte che riproducono il nome del bimbo, fino ad arrivare ai biscotti a forma di tutina con la G sul petto e alle enormi torte decorate con la scritta "Welcome Gabriele". Non è mancato un pensierino per Nina, la primogenita di Clizia, che ha ricevuto un enorme palloncino a forma di unicorno.

La festa di benvenuto per Gabriele Ciavarro

Clizia Incorvaia col mini abito a 4 giorni dal parto

Clizia Incorvaia ha sempre avuto la passione per la moda e, dopo essersi mostrata col pigiama piumato a poche ore dal parto, ha ancora una volta dato il meglio di lei in fatto di look. Per la festa di benvenuto di Gabriele ha puntato su un neutro total white e non ha rinunciato alla minigonna. Ha infatti indossato un abito corto ma leggermente over, così da mascherare le forme post parto, completando il tutto con una giacca in tinta, un modello ampio e doppiopetto con i bottoni gold. Chi si è vestita in coordinato con lei? Naturalmente la piccola Nina, la prima figlia di Clizia (nata dal matrimonio con Francesco Sarcina). Il dettaglio che però l'ha resa davvero meravigliosa è però l'aspetto raggiante che le ha donato la seconda maternità: la Incorvaia non è mai stata più bella di così.