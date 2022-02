Dove vivono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la casa con poltrone di design e specchi pop Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno vivendo un momento di estrema felicità: sono diventati genitori del piccolo Gabriele e non potrebbero essere più innamorati. Dove vivono con il bimbo? In una casa dall’arredamento sofisticato e glamour a Roma: ecco tutti i dettagli dell’abitazione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati protagonisti di una storia d'amore da fiaba: si sono incontrati al Grande Fratello 2020 e tra loro è stato subito amore, tanto che nessuno dei due si è mai preoccupato degli oltre 10 anni di differenza che li separano. Una volta terminato il reality sono andati a vivere insieme in una casa a Roma ed è proprio qui che hanno messo su famiglia (da qualche giorno hanno accolto il primogenito Gabriele Ciavarro). In quanti hanno ma visto gli interni del loro appartamento nella Capitale? I due hanno aperto le porte dell'abitazione per MTV Cribs, rivelando degli arredi minimal ma curati e degli accessori di design.

La casa romana di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono andati a vivere insieme a Roma pochi mesi dopo la fine del GF Vip 2020, nella loro casa sono riusciti a fondere alla perfezione i diversi stili che li contraddistinguono. Da un lato c'è il gusto minimal di Paolo, dall'altro l'estro creativo di Clizia e il risultato è un ambiente accogliente, funzionale, glamour, dove non mancano degli spazi pensati ad hoc per accogliere il nuovo arrivato Gabriele e per far giocare la primogenita della Incorvaia, Nina. Oggetti di design, parquet, dettagli vintage dal profondo valore affettiva: l'appartamento della coppia è curato in modo impeccabile.

Clizia Incorvaia nella sua camera armadio

Gli accessori di design, dalle poltrone agli specchi

Gli interni della casa della coppia sono ricercati, sofisticati e minimal. All'ingresso c'è un enorme open space con maxi divano di velluto angolare e parete attrezzata in grigio scuro, mentre l'angolo accanto al balcone è stato riservato alla cucina total white con tavolo alto e sgabelli in tinta. Non manca un tavolo per le cene in compagnia, è tondo, in vetro e circondato da sedie di velluto total pink. Delle poltrone simili ma a forma di conchiglia sono state piazzate anche nella cameretta di Nina e nell'angolo libreria. È proprio qui che ci sono due chicche uniche, ovvero un maxi stereo vintage sul quale sono stati esposti dei vecchi vinili e uno specchio irriverente e pop di Seletti, per la precisione un modello di grandezza media decorato con le iconiche stampe di Toiletpaper.

Lo specchio Seletti con le stampe Toiletpaper

La cameretta per Gabriele Ciavarro

Clizia Incorvaia aveva già dato una piccola anteprima della cameretta di Gabriele sui social, ma solo di recente ha finito di arredarla. Fino a qualche tempo fa la stanza era il suo "angolo fashion", all'interno c'erano un manichino, una collezione di scarpe col tacco esposte sul pavimento, una serie di divanetti di velluto e una cassettiera piena di accessori e gioielli. Oggi lo spazio è stato completamente ristrutturato e, tra una culletta, un cavalluccio a dondolo, enormi peluches e una maxi lampada a forma di coniglietto, è diventato l'ambiente ideale per un neonato. Certo, al momento Gabriele è ancora troppo piccolo per giocare al centro della stanzetta, ma di sicuro presto apprezzerà i cambiamenti fatti appositamente per lui.

La camera del piccolo Gabriele Ciavarro

La terrazza con scivolo e divano gonfiabile

La casa di Clizia e Paolo è dotata anche di una grande terrazza, che è stata attrezzata ad hoc per mantenere una certa privacy anche all'aria aperta. Hanno decorato le grate che danno sulle terrazze dei vicini con delle piante sempreverdi, mentre hanno coperto la zona "pranzo" con dei tendoni parasole total white. Ci sono inoltre un bonsai, una pianta di arance, dei vasi di porcellana a forma di viso femminile, mentre la zona aperta è diventata un piccolo parco giochi per bambini con uno scivolo dotato anche di parete attrezzata. La vera chicca, però, sono i divani gonfiabili firmati Mojow, per la precisione i modelli della collezione Yomi Eko. Si tratta di poltrone trasparenti, innovative ed ecologiche con struttura in alluminio e legno, le cui trasparenze permettono di evitare il surriscaldamento della seduta, offrendo un totale comfort.